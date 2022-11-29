Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.891,91
ALTIN
1.050,24
DOLAR
18,64
STERLİN
22,38
EURO
19,33
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Sağlık Bakanlığı 31.183 Sözleşmeli Personel Alacak
Sağlık Bakanlığı 31.183 Sözleşmeli...
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi...

ALTIN KİTAPLARA ALTIN KİTAP ÖDÜLLERİ - 2023

29 Kasım 2022 Salı 11:17
ALTIN KİTAPLARA ALTIN KİTAP ÖDÜLLERİ - 2023

İmaj Magazin ödülleri  hem yaptığı paylaşımlarla hem de ödül törenleriyle isminden söz ettiren Gündüz Şutanrıkulu  sanata ve sanatçıya verdiği değeri net olarak ortaya koymaktadır. Türkiye'nin ilk ve tek sanat elçisi Gündüz Şutanrikulu önderliğinde altın kitaplara altın ödüller töreni ile şair yazar ve edebiyatçılarımızın da sesini duyurmak için harekete geçti Şubat ayında yapılması planlanan ödül töreni için geri sayım başladı amaç duyulmamış duyurmak şair yazar ve edebiyatçılarımızla okumayı şiiri ve romanlardaki duyguları insanlara sunabilmek sanatımızı çok daha ileri taşıyabilmek ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur sözünden yola çıkarak sanatımıza ve sanatçılarımıza verilen değerin en yukarılarda olmasını diliyoruz.Gelin hep birlikte sanata ve sanatçıya sahip çıkalım.


YAZAR – GAZETECİ NİHAT İLİKCİOĞLU ‘’ ALTIN KİTAPLARA ALTIN KİTAP ÖDÜLLERİ’NE KATILIYOR!

İmaj Medya Magazin Ödülleri etkinliği sanat elçisi Gündüz Şutanrıkulu tarafından organize edilen Altın Kitaplara Altın Ödüllerine Şair, Yazar ve Gazeteci Nihat İlikcioğlu’da ‘’ DUYGULARIN ADRESİ ‘’ kitabıyla katılıyor…


Anahtar Kelimeler:
ALTIN KİTAPLARA ALTIN KİTAP ÖDÜLLERİ 2023
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunç Çağı batığında 3 bin 600 yıllık kurşun ağırlıklar bulundu
Tunç Çağı batığında 3 bin 600 yıllık kurşun ağırlıklar bulundu
ÜNLÜ YAZAR VE İŞ İNSANI MUHAMMED GÖMÜK İMZA GÜNÜNÜ BEKLİYOR
ÜNLÜ YAZAR VE İŞ İNSANI MUHAMMED GÖMÜK İMZA GÜNÜNÜ BEKLİYOR
“Kafkas Tebeşir Dairesi”nden sezona muhteşem giriş
“Kafkas Tebeşir Dairesi”nden sezona muhteşem giriş
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans