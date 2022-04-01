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Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Nisan 2022 Cuma 14:11
Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de

ADANA - Türk sinemasının en prestijli festivallerinden 29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de yapılacak.

Her yıl heyecanla beklenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 5 kategoride yarışacak. Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgilerine festivalin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Altın Koza Film Festivali’nin, Türk sinemasının gelişimine katkı sağlayan, prestijli ve çok önemli kültür-sanat şöleni olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, gerek Adana’nın tanıtımına gerek ülkemizde sinema sanatının gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Altın Koza Film Festivali’ni pandemi gibi bir olumsuzluğa rağmen ara vermeden hayata geçiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nce 12-18 Eylül'de yapılacak 29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında dünya sinemasının seçkin örnekleri, özel gösterim bölümleri, sinema sempozyumu, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Altın Koza Film Festivali1218 Eylül
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