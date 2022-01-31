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Android prömiyeri cevahir sahnesinde gerçekleşti 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ocak 2022 Pazartesi 10:56
Android prömiyeri cevahir sahnesinde gerçekleşti 

Haber: Dinçer Karacalar

Sanatın her alanında; yeni girişimlere ve projelere ev sahipliği yapmak isteyen ve özellikle bu işe gönül vermiş gençlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunmak amacıyla kurulan DerinArt’ın ilk yapımı olan “Android” oyunu dün gece (28.01.2022) Cevahir Sahnesi’nde Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi. Yoğun ilgi ve beğeniyle karşılanan oyun ilk gösterimine kapalı gişe başladı.

Uzun süren bir ilişki ve ani bir ayrılığın ardından teselliyi Android kadın robot Venüs’e tutunmakta bulan Barış’ın komik ve beklenmedik hikayesini konu olan oyun “Android”; ünlü Hırvat yazar Miro Gavran’ın 2012 yılında Zagreb’de Dünya prömiyerini yapmış bunun yanı sıra Slovakya, Amerika, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Slovenya, Danimarka, Almanya, Macaristan ve Rusya gibi pek çok ülkede sahnelenip, büyük beğeni toplamıştır.

Oyunu; Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu, birçok yapımda oyunculuk, yazarlık, yardımcı yönetmenlik ve yönetmenlik yapan Esra Pamukçu Bozkurt yönetiyor. Venüs karakterini Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Mezunu, Drama Studio London’da drama eğitimi olan oyuncu ve aynı zamanda DerinArt’ın kurucusu Pınar Özer, erkek karakteri ise Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü Mezunu oyuncu ve seslendirme sanatçısı Orçun İynemli canlandırıyor.

Gelen gideni mi aratır? Yoksa çivi çiviyi mi söker? Aşk üç yılda bitmeli mi? İki yıldan sonra kesin evlenmeli mi? İlişki güzel gidiyorsa hemen çocuk mu yapmalı? Çocuk istemeyince yardan mı vazgeçmeli? Peki tüm bu klişe ilişki sorun ve sorumluluklarından kurtulmak için güzel, itaatkar ve hizmette sınır tanımayan bir android kadın robota sarılmak çare mi? Teknoloji yüzyıllardır süre gelen kadın- erkek çatışmasına son verebilecek mi? Bütün bu sorulara mizahi bir dille cevap bulmak isterseniz bu keyifli oyunu izlemenizi tavsiye ederiz. 

Oyunun Künyesi

Yazan: Miro Gavran

Çeviren: Nazlı Gözde Yolcu

Yöneten: Esra Pamukçu Bozkurt

Oynayan: Pınar Özer, Orçun İynemli

Yapım: DerinArt

Reji Asistanı: Asrın Işık - Atakan Uçar

Işık Tasarımı: Batuhan Sezer

Grafiker: Buse Mutlu

Teaser: Noyan Pamukçu

Müzik: Yağız Oral

Fotoğraf: Emre Yunusoğlu

Afiş Tasarım: Tilki Yapım

Anahtar Kelimeler:
Android prömiyeri Cevahir Sahnesinde Gerçekleşti
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