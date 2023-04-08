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Ankara'da Vivaldi Şöleni Yaşandı

Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü orkestralarının adresi olan CSO Ada Ankara; Uluslararası Orkestralar Serisi kapsamında ağırladığı “I MUSICI” ile sanatseverlere muhteşem bir konser deneyimi yaşattı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 12:52
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Ankara'da Vivaldi Şöleni Yaşandı

ANKARA - Yaklaşık 10 yıla yakın süredir Türkiye’deki hayranlarından uzak kalan I MUSICI bu uzun arayı 70. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çıktıkları turnede CSO Ada Ankara’da verdiği muhteşem konser ile sonlandırdı. Sanatseverlerin yoğun ilgili gösterdiği prömiyer niteliği taşıyan konserde I MUSICI, ilk kez 70 yıl önce seslendirdikleri "Vivaldi’nin 4 Mevsimi”nin yeni düzenlemesi olan “Vivaldi & Verdi- Le Quattrro Stagioni” albümünden eserleri seslendirdi. Dinleyicileri büyüleyen bir performans sunan topluluk, müzikseverlere unutulmayacak bir konser deneyimi yaşattı.

HABER: ERCAN AYDIN

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
I MUSICIAnkarada Vivaldi Şöleni Yaşandı
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