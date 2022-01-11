Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,037.21
ALTIN
803.06
DOLAR
13.81
STERLİN
18.80
EURO
15.66
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

ANKARA KULÜBÜ TSM KONSERİ ANKARA'LILARI COŞTURDU!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ocak 2022 Salı 13:33
0 Okunma
ANKARA KULÜBÜ TSM KONSERİ ANKARA'LILARI COŞTURDU!

Şef Tanzer Kartal yönetiminde Ankara Kulübü TSM Konseri Ankaralı'ların yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleşirken gecede Ankara'lılar haricinde Adana, İstanbul ve Zonguldak illerinden gelen misafirlerde şarkılara tempo tuttular. Ankara'ya vermiş olduğu katkılardan dolayı KİT MÜHENDİSLİK yönetim kurulu başkanı Oğuz Kaya beye, Ankara koro camiasının bilinen isimlerinden Mustafa Ortaç'a ve udi sanatçı Cüneyt Karataş'a segmen plaketi verilirken Konuk olan TRT ses sanatçısı Alper Diler'de konuklara iki eser okuyarak geceye renk kattı. Dernek genel başkanı Metin Özaslan koroya sazlara ve seyircilere teşekkür ederken bu etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

SERAP OKCU

Haber. 

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
ANKARA KULÜBÜ TSM KONSERİ ANKARALILARI COŞTURDU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tsantsaların dudaklarındaki iplerin gizemi çözüldü
Tsantsaların dudaklarındaki iplerin gizemi çözüldü
Tarihi eserler bu laboratuvarda yeniden 'hayat buluyor'
Tarihi eserler bu laboratuvarda yeniden 'hayat buluyor'
4 asırlık Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'na 4 müze
4 asırlık Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'na 4 müze
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans