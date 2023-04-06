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Antakya Medeniyetler Korosu İzmir'de sahne alacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, 15 Nisan'da Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda, depremzedeler için düzenlenen "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası kapsamında konser verecek.

06 Nisan 2023 Perşembe 17:52
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Antakya Medeniyetler Korosu İzmir'de sahne alacak

İZMİR AA- İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz Özfırat'ın şefliğini yaptığı koronun konuk sanatçıların katılımıyla 15 Nisan'da vereceği konserin biletleri, 100 lira bedelle "birkirabiryuva.org" adresinden satışa sunuldu.

Konsere gidemeyecek olanlar ise 50 lira tutarındaki "katılımsız bilet" seçeneğiyle dayanışmaya katkıda bulunabilecek.

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti

Medeniyetler arasında köprü oluşturmak ve kadim kent Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de farklı din ve mezheplere mensup sanatçılarla kurulan koro, depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için dayanışma konserleri düzenliyor.

Topluluk, konserlerinde depremlerde kaybettiği üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına da şarkılar seslendirecek.

Koro, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş ve 2019-2020'de Kültür Bakanlığı Özel Ödülü almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Antakya Medeniyetler Korosu
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