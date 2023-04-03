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Antakyalı Piyanist Dengin Ceyhan, Çocukların Eğitimi İçin Çalacak

Antakyalı piyanist Dengin Ceyhan, 6 Şubat felaketi sonrası çocukların eğitim desteği için bir yardım gecesi düzenliyor. 26 Nisan 2023 tarihinde All Saint Moda Kilisesi’nde gerçekleşecek konserde elde edilen gelirin tamamı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışlanacak.

03 Nisan 2023 Pazartesi 14:36
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Antakyalı Piyanist Dengin Ceyhan, Çocukların Eğitimi İçin Çalacak

HATAY- 6 Şubat tarihinde 11 şehirde yaşanan felaket sonrası yaralar sarılmaya devam ediliyor.  Ünlü piyanist Dengin Ceyhan 26 Nisan gecesi All Saint Moda Kilisesi’nde gerçekleşecek konserin tüm gelirlerini eğitime katkı sağlamak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesine (ÇYDD) bağışlanacağını duyurdu. Dengin Ceyhan, “ Bir Antakyalı olarak yaşanan felaket sonrası büyük bir üzüntü içindeyim. Nefes almaya başladığım, ilk piyanoya dokunduğum, sokaklarında koşturduğum ve benim için dünyanın en güzel yeri olan bu şehir cehennemi yaşadı.  Antakya’nın yeni bir sayfa açması için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız.” dedi.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Antakyalı Piyanist Dengin Ceyhan
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