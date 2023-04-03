Antakyalı Piyanist Dengin Ceyhan, Çocukların Eğitimi İçin Çalacak

HATAY- 6 Şubat tarihinde 11 şehirde yaşanan felaket sonrası yaralar sarılmaya devam ediliyor. Ünlü piyanist Dengin Ceyhan 26 Nisan gecesi All Saint Moda Kilisesi’nde gerçekleşecek konserin tüm gelirlerini eğitime katkı sağlamak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesine (ÇYDD) bağışlanacağını duyurdu. Dengin Ceyhan, “ Bir Antakyalı olarak yaşanan felaket sonrası büyük bir üzüntü içindeyim. Nefes almaya başladığım, ilk piyanoya dokunduğum, sokaklarında koşturduğum ve benim için dünyanın en güzel yeri olan bu şehir cehennemi yaşadı. Antakya’nın yeni bir sayfa açması için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız.” dedi.

HABER: BURHAN AKDAĞ