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“Antik Dönemin Rekorları” raflarda

Ünlü arkeologlar Allan Klynne ve Cecilia Klynne tarafından kaleme alınan Dier Grösste Orgie kitabı; “Antik Dönemin Rekorları” İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

14 Nisan 2023 Cuma 15:43
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“Antik Dönemin Rekorları” raflarda

İSTANBUL- Antik dönemin bilinmeyen yönlerini eğlenceli ve nispeten daha anlaşılır bir şekilde okuyucuya sunmayı amaçlayan; Allan ve Cecilia Klynne, “Antik Dönemin Rekorları” kitabı ile Klasik Yunan, Helenistik, Roma Cumhuriyeti ve Erken İmparatorluk dönemlerini şaşırtıcı, eğlenceli ve tüyler ürpertici bir şekilde anlatıyor.

Dört dönemi kapsayan Antik Çağ koleksiyonlarını detaylı bir şekilde inceleyerek yaklaşık 800 başlıkta toplayan Allan Klynne ve Cecilia Klynne tarih boyunca yaşananları sayfalara bu kez farklı bir üslupla işliyor. Geçmişi tekrardan keşfetmeye iten kitap; insanlar, suç ve ceza, gladyatör oyunları, aşklar ve arzular gibi 29 temada okuyucunun karşısına çıkıyor.

Hikâyelerin, efsanelerin ve tarihi olayların farklı bir bakış açısıyla aktarıldığı; “Antik Dönemin Rekorları” kitabı İnkılâp Kitabevi imzası ve Ufuk Çoksürer çevirisiyle okurla buluşuyor.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Antik Dönemin Rekorları
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