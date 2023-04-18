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Ara tatilde çocuklar Museum of Selfies’de çok eğlenecek

Çocukların dört gözle beklediği ara tatil dönemi geldi. Ara tatilin unutulmaz anları için Trump AVM’deki Museum of Selfies’de; çocuğunuzla birlikte hem keyifli vakit geçirip hem de tüm bu anlarınızı ölümsüz kılabilirsiniz.

18 Nisan 2023 Salı 01:38
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Ara tatilde çocuklar Museum of Selfies’de çok eğlenecek

İSTANBUL- Çocuklar için eğlence vakti! Ara tatilde çocuklarınıza eğlence hediye edebilir, Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan dünyaca ünlü selfie müzesi Museum of Selfies’nin özel tasarlanmış eğlenceli temalarıyla çocuklarınızın ara tatiline renk katabilirsiniz.

Museum of Selfies, herkesin bilip içinde olmak istediği dünyaca ünlü temaları ve eserleri fotoğraf çekimleri için ziyaretçilerinin ayağına getiriyor ve onlara en çok like alacak selfie’lerini çekme fırsatı sunuyor. 

Benzersiz bir müze deneyimi!

Museum of Selfies’de ziyaretçiler; ikonik fotoğraf alanlarında sosyal medya hesaplarında büyük ilgi görecek havalı selfie’ler çekiyor. “Sadece hayalini kurabildiğiniz mekanlarda akıllara durgunluk veren fotoğraflarınızı çekin” mottosuyla yola çıkan Museum of Selfies’e gelenler dünyaya tersinden bakıyor, altın banyosunda keyif yapıyor, emoji havuzunda yüzüyor, Game of Thrones tahtında oturuyor ya da Leonardo da Vinci’nin en bilinen eserlerinden Mona Lisa’nın önünde selfie çektiriyor. Michelangelo'nun üç yılda tamamladığı ünlü Davut Heykeli’ni devirip hiçbir şey olmamış gibi önünde selfie çektirme hakkı ise yine sadece MOS ziyaretçileri için mümkün… 

Museum of Selfies, giriş biletleri ise MOS gişelerinde satışa sunuluyor. Çocuklar ve yetişkinler için farklı fiyatlandırmanın yapıldığı müzeye girişte ayrıca toplu alımlar için indirim uygulanıyor. 

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 18.04.2023 01:44
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