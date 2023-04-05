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Atay Gergin “HUMANIMALIUM” sergisiyle Yapı Kredi bomontiada Galeri'de

Yapı Kredi bomontiada, sanatçı Atay Gergin'in ekolojik yaşam dengesi ve çevresel dinamikleri merkeze aldığı “HUMANIMALIUM” sergisine ev sahipliği yapıyor.

05 Nisan 2023 Çarşamba 18:55
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Atay Gergin “HUMANIMALIUM” sergisiyle Yapı Kredi bomontiada Galeri'de

İSTANBUL- Yapı Kredi bomontiada Galeri, 14 Nisan- 7 Mayıs 2023 tarihleri arasında kağıt sanatçısı ve sahne tasarımcısı Atay Gergin'in ekolojik yaşam dengesi ve çevresel dinamikleri merkezine alan “HUMANIMALIUM” sergisine ev sahipliği yapıyor. Ağırlıklı olarak kağıtla üretim yapan, üç boyutlu eserlerde ise yardımcı malzeme olarak ahşap ve buluntu nesneler kullanan Gergin, eserlerinde sıklıkla kullandığı kafatası formu aracılığıyla izleyenlere doğanın en temel kurallarına dair bir sorgulama ortamı sunmayı amaçlıyor. 

İnsanoğlunun ekolojik yaşam dengesi içindeki illüzyonunu kırma ve farkındalık seviyesini artırma kaygısı taşıyan sanatçı, “HUMANIMALIUM” sergisindeki eserleri ile bir bütün olarak ekolojik denge ve doğa ile tam bir uyumla var olabileceğimiz bir dünyanın mümkün ve hatta zorunlu olduğu gerçeğine odaklanarak, acilen üretmemiz gereken gerçekçi stratejilerin ihtiyacına işaret eden bir bilinci oluşturmayı hedefliyor. Eserlerini üretirken yaşam kesitlerine dair anlatısı olan izlekleri ve nesneleri kaynak alarak, onları ölüm-yaşam-doğa üçgeninde işleyen sanatçı, tasarım ve üretim aşamalarında; temel alanı olan sahne tasarımı ve gösteri sanatların etkisiyle, teatral ve edebi metinlerle de ilişkiler kuruyor. 

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
HUMANIMALIUM
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