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Ayşe Dündar, Kelimeleri Sanatsal Bir Şekilde Satırlarına İşliyor!

Librum Kitap tarafından yayımlanan; “Bir, İki, Üç, Dört, Korkmuyorum!” okuyucuyu hem kalbinden hem de aklından vurmaya hazırlanıyor.

30 Mart 2023 Perşembe 10:58
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Ayşe Dündar, Kelimeleri Sanatsal Bir Şekilde Satırlarına İşliyor!

İSTANBUL- Ayşe Dündar ilk romanı “Gökbilimcinin Salyangozu” ile açtığı parlak yolda, bu kez sözcüklere hayal kurduran bir kız çocuğuyla ilerliyor. Her sayfasında sürükleyici, kıvrımlı ve yer yer romantik bir maceraya dönüşen; “Bir, İki, Üç, Dört, Korkmuyorum!” kitabı okuyucuyu son satırlarına kadar sürprizler ile karşılaştırarak kendi düşünceleri ve çıkarımlarıyla baş başa bırakıyor.

Tek istediği uyumak ve gözlüksüz bir dünyaya uyanabilmek olan küçük Zeynep, anne ve babası ona sevgi göstersin diye her şeyini feda etmeyi beklerken diğer yandan itiş kakışla dolu bir yolculuğa yelken açıyor. Karşılaştığı insanları kurcalayarak gerçeküstü bir varlığa dönüştüren karakter, okurların da elinden tutarak bu gizemli hayal dünyasına katılmasına olanak sağlıyor. Serüven dolu hikâyesi ve Ayşe Dündar’ın özgün kalemiyle; “Bir, İki, Üç, Dört, Korkmuyorum!”, edebiyatseverleri duygu dolu bir maceraya davet ediyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Librum KitapAyşe DündarGökbilimcinin SalyangozuBirİkiÜçDörtKorkmuyorum
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