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Azerbaycan'lı Şair Esmira Güneş'ten Önce Vatan Gazetesi'ne ve Gazeteci Nihat İlikcioğlu'na Övgü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Nisan 2022 Cuma 12:07
Azerbaycan'lı Şair Esmira Güneş'ten Önce Vatan Gazetesi'ne ve Gazeteci Nihat İlikcioğlu'na Övgü

Azerbaycanın qahraman şairi Esmira Güneş şəhitler için yazdığı 11-ci kitapını halka takdim etdi. Yeni kitapı Sumqayıt şehrinin şehiti evin tek çocuğu Rüfet Mustafayevin anısına ayit olsa da kitapda şehitin annesi Afet hanımın isteyi üzerine diger şəhitler de yer almıştır. Kitapın tanıtımı zamanı diger şəhit ailelerine de hediyye verilen kitapda şehitin anısına sayğı duyan her kese teşekkür edilmişdir. Aynı zamanda kitapda Türkiyede de şehit Rüfet Mustafayev için paylaşımlar eden bir kaç qazete ve dergilerden de bahs edilmiş, sahiplerine özel olaraq teşekkür yazısı yer almıştır. 

Ne mutlu bize ki, ismi geçen qazetelerdən biri də biziz. Azerbeycan’lı şair ve yazar Esmira Güneş ‘’ Cennetden Gelen Hediyye ‘’ kitabında Önce Vatan Gazetesi ve Gazeteci Nihat İlikcioğlu’na övgü. 

Şair Esmira Güneş, şiirlerinin yayınladığı Önce Vatan Gazetesi – Duyguların Adresi şiir köşesinde şiirlerini yayınlandığını ve kitabında şunları söyledi. Məşhur türk şairi Nihat İlikçioğlu Rüfətə həsr etdiyim şeiri "Önce Vatan", "Yeni Çarı" həmçinin "Duyğuların adresi" qəzetlərində dərc etdirib Bundan başka Esmira Güneş iş birliyimizin devamında Azerbaycanda yayınlanan qazetelerde de bizden bahs edeceğini bildirmişdir. Kendisine bizlere verdiği deyer için teşekkür ederiz.

NİHAT İLİKCİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni

e. posta: [email protected]

https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu

https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu/

http://www.oncevatan.com.tr/

Tel. 0 532 764 44 48

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Azerbaycanlı Şair Esmira Güneşten Önce Vatan Gazetesine Ve Gazeteci Nihat İlikcioğluna Övgü
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