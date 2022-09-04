Bakan Ersoy: 88 vakıf eseri restore ediliyor

ANKARA, (DHA)

Bakan Ersoy, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yurt içi ve dışında devam eden restorasyon çalışmalarıyla ilgili TBMM'ye sunduğu soru önergesine yazılı cevap verdi. Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 'Tarihi Kent Merkezleri ve Dokuları İhyası Projesi' kapsamında 10 proje çalışması başlatıldığını belirterek, "Projelere ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Proje başlığı altında değerlendirme ve öncelik sırası, Yıllık Yatırım Programı ödenekleri nispetinde, kent dokularının önemi ve özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir" dedi.

Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, yurt içinde ve dışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarını korumaya yönelik halen devam eden onarım ve restorasyon sayısının 88 olduğunu kaydederek, "2022 yılında Yatırım Programı doğrultusunda yeni restorasyonlar yapılacak. 2021 yılında ise tarihi kent dokularına yönelik başlatılan bir çalışma bulunmuyor" ifadelerini kullandı.