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Bakan Ersoy: Hedefimiz gezici kütüphaneleri 81 ile yaymak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hedefimiz gezici kütüphaneleri 81 ile yaymak. Şu ana kadar 56 gezici kütüphanemiz vardı, biz 10 tane daha devreye alıyoruz. 10 kütüphaneyle 66'ya çıkmış olacak ve 2023 hedefimiz olan 81 ile ilave alacağımız otobüslerle birlikte ulaşacağız" dedi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 18:22
Bakan Ersoy: Hedefimiz gezici kütüphaneleri 81 ile yaymak

ANKARA, (DHA)-

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde 10 yeni gezici kütüphane aracının teslim törenine katıldı. Bakan Ersoy, kütüphanelere yaptıkları yatırımları arttırdıklarını belirterek, "Burada en önemli değişiklik, son dönemde kütüphanelerin konseptini değiştirme kararı aldık. 'Yaşayan Kütüphaneler' konseptini hayata geçirdik. Artık kütüphaneler sadece sıralardan, raflardan, sandalyelerden oluşan binalar olmaktan çıkıyor. Kültür, sanat, spor gibi birçok etkinliği de içinde barındıran bir yaşam merkezi haline getiriyoruz. AVM'lerde, tren garlarında, havalimanlarında, insanların yoğun şekilde ziyaret ettiği, bulunduğu noktalarda ihtiyaç sahiplerinin ayağına gitme kararı aldık. Son 4 yıldır birçok noktada kütüphaneleri açmaya başladık. İçerik olarak da değişikliğe gittik. Normal kütüphanelerin yanına bebek kütüphanelerini ve gençlere özel kütüphaneleri de eklemeye başladık. Son yeniliğimiz de gezici kütüphaneler. Özellikle erişemediğimiz noktalarda, şehir merkezlerinden daha uzak noktalarda, ücra köşelerde vatandaşımızın, ihtiyaç sahibinin ayağına gidebilmek için yapılmıştı" ifadelerini kullandı.

'66 GEZİCİ KÜTÜPHANEMİZ OLDU'

Bakan Ersoy, yaşayan kütüphane konsepti çerçevesinde içerik değişikliğine gittiklerini de kaydederek, "Gezici kütüphanelerimizin içinde TV sistemleri de var. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza, ihtisas gereken konularda eğitim de veriyoruz. Bir otobüs büyüklüğünde olmasına rağmen çok ciddi kitap da taşıyor. İçerisinde aracına göre değişen 3-4 bin arası kitap var. Bizim hedefimiz, bu gezici kütüphaneleri 81 ile yaymak. Şu ana kadar 56 gezici kütüphanemiz vardı, biz 10 tane daha devreye alıyoruz. 10 kütüphaneyle 66'ya çıkmış olacak ve 2023 hedefimiz olan 81 ile ilave alacağımız otobüslerle birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

Teslim edilen 10 yeni gezici kütüphanenin Bartın, Siirt, Giresun, İstanbul, Osmaniye, Kırklareli, Karaman, Muş, Siirt ve Edirne'ye gönderileceği öğrenildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Bakan Ersoy: Hedefimiz Gezici Kütüphaneleri 81 Ile Yaymak
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