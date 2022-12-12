Balet Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Kanser tedavisi görürken 57 yaşında hayatını kaybeden balet ve koreograf Erdal Uğurlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde(AKM) düzenlenen törenin ardından Taksim Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde uzun yıllar görev yapan balet ve koreograf Erdal Uğurlu, önceki gün hayatını kaybetti. Çıplak Vatandaşlar, Kırmızı ve Gel Evlenelim Yürü Boşanalım adlı oyunlarda rol alan 57 yaşındaki Uğurlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Erdal Uğurlu için bugün saat 11.00'de AKM Tiyatro Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene katılan aile üyeleri, yakınları, meslektaşları, arkadaşları ve öğrencileri, Uğurlu'nun vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Erdal Uğurlu, Taksim Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.