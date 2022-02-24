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BANDIRMA YAMAN EGELİ İLKOKULU E TWİNNİG "HABERİM YOKMUŞ GİBİ ÇEK" PROJESİ

Fotoğrafı sıradan bir etkinliğin ötesine taşıyan proje: “Haberim Yokmuş Gibi Çek”

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Şubat 2022 Perşembe 17:32
BANDIRMA YAMAN EGELİ İLKOKULU E TWİNNİG "HABERİM YOKMUŞ GİBİ ÇEK" PROJESİ

Fotoğraf çekmek günümüzün popüler etkinliklerinden biri. Bir eTwinning projesi olan “Haberim Yokmuş Gibi Çek” fotoğraf çekme merakını sıradan bir etkinlikten öteye taşıyor.

Klasik öğrenme kalıplarının dışına çıkılarak fotoğrafın da bir öğrenme biçimi olabileceğinin “Bir Fotoğrafçının Dilinden” etkinliğinde fotoğrafçılarla söyleşi, ”Zaman Makinesinde Fotoğraf” etkinliğinde geçmişten günümüze fotoğrafın gelişiminin anlatılacağı, “Fotoğraflar Dile Geldi” etkinliğinde çocuk kitapları yazarı ”Aytül Akal’ın konuk olacağı, “Fotopati” etkinliğinde sokakhayvanlarını gözlemleyerek objektif karelerimize yerleştireceğimiz etkinliklerin dışında oldukça renkli ve öğretici etkinliklerin yer alacağı “Haberim Yokmuş Gibi Çek” projesi Özlem Şıhlaroğlu (KocamustafaPaşa İlkokulu/Fatih-İstanbul), Arzu Ahlatlı (Yaman Egeli İlkokulu/Bandırma-Balıkesir), Yeşim Günal (Yaman Egeli İlkokulu/Bandırma-Balıkesir), Serap Öztek (Yaman Egeli İlkokulu/Bandırma-Balıkesir)Sibel Mercan (Yaman Egeli İlkokulu/ Bandırma-Balıkesir) Nihal Dikbayır Elmas (Özdemir Gürocak İlkokulu/Ankara), Sibel Bal (Gülensu İlkokulu/İstanbul), , Gülşah Küven (Nail Reşit İlkokulu/İstanbul), Hülya Sarp (Özdemir Gürocak İlkokulu/Ankara), Elif Bayata (Gülensu İlkokulu/İstanbul) tarafındanyürütülen projede 5 farklı okul, 10 sınıf ve 100 öğrenci yer alıyor.

“Sözün etkisini yitirdiği anlarda bir fotoğraf karesi anlatır, gösterir, öğretir” düşüncesinden hareketle hayata geçirilen “Haberim Yokmuş Gibi Çek” projesi ile; öğrencilerin gözlem gücü gelişmiş, merak eden, detaylara odaklanabilen, duyarlı bireyler olmalarının yanında gerek zihinsel, gerekse dilgelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.



Proje hakkında bilgi veren Yaman Egeli İlkokulu öğretmeni Arzu Ahlatlı, “Bir öğrenme biçimi olarak fotoğrafı kullandığımız projemizin öğrencilerimizin zihinsel ve dil becerileri yanında sosyal becerilerinin de geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Haberim Yokmuş Gibi Çek projesinin öğrenciler açısından çok olumlu dönütler getireceğini düşünüyoruz” dedi.

BAHAR BÜKE

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 24.02.2022 17:56
Anahtar Kelimeler:
BANDIRMA YAMAN EGELİ İLKOKULU E TWİNNİG HABERİM YOKMUŞ GİBİ ÇEK PROJESİ
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