Haber Sedat Sarıkaya

Geçtiğimiz günlerde Almanya'daki bir yayın kuruluşunun düzenlediği ödül töreninde "Rock Müzik Dalında Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı" ödülünü alan üç çocuk annesi Barış Gülay, mahkemelik oldu.

Geçtiğimiz yıl söz ve müziği kendine ait "Olmasan" adlı şarkısı ile Türk rock müziğine hızlı bir giriş yapan başarılı sanatçı Barış Gülay'ın, iki bayan hayranı ile aralarında tartışma yaşandı. Olayda seslerin yükselmesiyle önce güvenlik görevlilerinin sonra da polisin devreye girmesiyle olay iyice büyüdü. Olayın, sanatçının bir AVMde

alışveriş yaptığı sırada maske takmayan iki kadın hayranının sanatçının yanına sokularak fotoğraf çekilmek için yaklaşmasıyla başladığı bilgisi gelirken, sanatçının maske uyarısında bulunmasının üzerine iki bayandan bir tanesinin birden bağırmaya başlamasıyla patlak verdiği bildirildi. Birden bağırarak sanatçıya hakaretler yağdırmaya başlayan öfkeli kadını güvenlik elemanları da durduramadı. Mağazalardan toplanan insanların da birikmesiyle olay büyürken polis devreye girdi. Başarılı sanatçı Gülay'ın olay sırasında yanında bulunan çocuklarını alel acele AVMde bulunan başka bir mağazaya soktuğu ancak bağırma seslerinin duyulması üzerine çocukların korkarak annelerinin yanına geldikleri bildirildi. Sanatçının çocuklarına yaşatılan bu korku dolu anlardan dolayı olayı mahkemeye taşıdığı bildirildi.

Sanatçı Ocak ayında tüm söz ve müzikleri kendine ait olan Zaman Mekan adlı ikinci albümünü yayınlamış, ilk klibini hayranlarından tam not alan "Yaz Başka" adlı şarkısına çemişti.



