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“Barış Ormanı” çocuk operası seyircisi ile buluşacak

Doğayı sevdirmeyi amaçlayan “Barış Ormanı” çocuk operası 9 Nisan’da Hisar Okulları sahnesinde olacak

05 Nisan 2023 Çarşamba 18:34
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“Barış Ormanı” çocuk operası seyircisi ile buluşacak

İSTANBUL- Hisar Okulları Atatürk Salonu, Nisan ayında “Barış Ormanı” çocuk operasına ev sahipliği yapacak. Bir zamanlar barış içinde yaşarken, hırslarına yenik düşen orman sakinleri arasında başlayan düşmanlığa çözüm arayan oyun; doğa sevgisi, birlik, beraberlik temalarını işlerken, çocuklara doğayı sevdirmeyi ve nasıl koruyacaklarını anlatmayı hedefliyor.   

Hisar Okulları müzikli ve renkli “Barış Ormanı” oyunuyla doğanın tüm renklerini sahnesine taşıyor 

Hisar Okulları, “Barış Ormanı” ile çocuklara doğayı sevgiyle kucaklamayı hatırlatmanın yanında, onlarla sanatın pek çok dalını içinde barındıran operayı da buluşturmayı önemsiyor. Renkli sahneleme teknikleri ve Evrim Demirel'in bestelediği müzikleriyle yetişkinlerin de ilgisini çekecek “Barış Ormanı” çocuk operası, 9 Nisan 14.00’da Hisar sahnesinde seyircisi ile buluşacak.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 05.04.2023 18:39
Anahtar Kelimeler:
Barış OrmanıIsar Okulları Atatürk Salonu
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