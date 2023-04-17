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Bayramın Neşesi İş Sanat'ın YouTube Kanalında

İş Sanat, tamamı seyircili kaydedilen, sezonun en güzel iki konserinden seçtiği bölümler ile edebiyatımızın usta ismi Sabahattin Ali dinletisini, Ramazan Bayramı’na özel hazırladığı YouTube yayınlarında izleyicilerle buluşturuyor.

17 Nisan 2023 Pazartesi 15:14
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Bayramın Neşesi İş Sanat'ın YouTube Kanalında

İSTANBUL- Türk halk müziğinin üç güçlü sesi Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan’ın İş Sanat’ta gerçekleşen “Kadın Ozanlar” konseri izleyicilere coşkulu bir gece yaşattı. Sanatçıların, Anadolu’nun sevilen türkülerini seslendirdikleri konserin bir bölümü, “21 Nisan Cuma, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında izleyicilerle buluşacak. 

İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşen konserde Burçak Tarlası, Gesi Bağları, Aynalı Körük gibi kadın ozanların güftelediği türküler seslendirilirken, sanatçılara tamamı kadınlardan oluşan halk müziği orkestrası eşlik etti. 

Salvatore Adamo ile nostalji rüzgârı

Uzun bir aradan sonra İstanbul izleyicisiyle buluşan dünyaca ünlü şarkıcı Salvatore Adamo, İş Sanat’ta verdiği konserle dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.  Adamo konserinden en güzel şarkıların yer aldığı seçki, 22 Nisan Cumartesi, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalından izlenebilir. 

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Türk Halk Müziğinin üç Güçlü Sesi
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