Bilkent Sahne AST, Nisan Ayında Bambaşka

İSTANBUL- Bilkent Sahne AST, Nisan ayında da birbirinden değerli oyuncuları ve çok değerli tiyatro eserlerini seyircisi ile buluşturacak.

Bilkent Sahne AST’ta nisan ayı Kirazlıköy’den Tatavla’ya, Tatavla’dan Kurtuluş’a uzanan adıyla bile dönüşümün merkezlerinden olan bir semtin iki kadın üzerinden hikâyesinin anlatıldığı Tatavlada Son Dans oyunu ile 1 Nisan’da start alacak. Eleni’ye hayat veren Sumru Yavrucuk’un Rumca şarkısıyla renk kattığı oyunun diğer başrolünde ise Gül karakterine hayat veren Deniz Çakır var. 9 Nisan’da ise Baturay Özdemir stand-up gösterisi ile keyifli bir akşama ev sahipliği yapacak.

Palto Sahne tarafından sahneye taşınan “Patent Dedektifi” isimli çocuk oyunu 1 Nisan’da çocuklarla buluşacak. Tarihsel bir konu anlatırken aynı zamanda çocuklara seçim kartlarıyla oyuna yönlendirme yapma özgürlüğü tanıyan oyun sayesinde çocuklar tiyatro izlerken oyunun da bir parçası olmuş olacak.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL