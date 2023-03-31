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Bir sanatçı gelişim projesi: ‘Benim Şehrim Benim Sesim’

‘Benim Şehrim Benim Sesim’ projesi, ikinci edisyonundaki yeni katılımcıları eşliğinde yine farklı şehirlerin özgün seslerini keşfe çıkıyor.

31 Mart 2023 Cuma 11:08
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Bir sanatçı gelişim projesi: ‘Benim Şehrim Benim Sesim’

İSTANBUL- Benim Şehrim Benim Sesim’, Beats By Girlz Türkiye ve British Council iş birliğiyle 2022’nin son aylarında projenin merkez şehirleri olan İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep’teki kadın müzisyenlerle yollarını kesiştirdi ve onlara, yaşadıkları şehirlerin hikayelerini müzik yoluyla anlatmaları için olanaklar sağladı.

Beats By Girlz Türkiye olarak, müzik ve hikayeler üzerinden deprem bölgesi ile kurduğumuz bağ her daim çok güçlü. 6 Şubat depremlerinin yarattığı kayıplar sonrası yasımız hâlâ devam ediyor. ‘Benim Şehrim Benim Sesim’ projesinin, 3 Nisan’da İzmir Originn’de ve 5 Nisan’da İstanbul Babylon’da gerçekleşecek konserlerinde yine dayanışmayla bir araya geliyoruz ve konserlerin gelirleri, afet bölgesinde faaliyet gösteren Hatay Defne Kooperatifi’ne aktarılıyor.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Benim Şehrim Benim Sesim
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