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“Bir Zamanlar Gelecek: 2121” Amerika’dan “En iyi Bilim Kurgu Film” ödülü aldı

Türkiye’nin ilk uzun metraj kadın bilimkurgu ve distopya yönetmeni ünvanına sahip Serpil Altın’ın filmi “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” Amerika’da gerçekleşen 19. Phoenix Uluslararası Horror and Sci-Fi Film Festivali’nde “EN İYİ BİLİM KURGU FİLM” ödülünü kazandı

06 Nisan 2023 Perşembe 10:35
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“Bir Zamanlar Gelecek: 2121” Amerika’dan “En iyi Bilim Kurgu Film” ödülü aldı

İSTANBUL- Amerika’nın en büyük beşinci şehri ve Arizona eyaletinin başkenti olan Phoenix’de 19. kez düzenlenen Uluslararası Horror & Sci-Fi Film Festivali, 20.000 katılımcısı, 250 film gösterimi, film yapım seminerleri, parti ve öğrenci atölyeleriyle on bir gün süren film kutlamalarıyla gerçekleşiyor. Festival MovieMaker Dergisi tarafından Dünyanın En Havalı 25 Film Festivalinden biri ve Dünyanın en sinemacı dostu film festivali seçildi.

Festivalin bilim kurgu program direktörü ve aynı zamanda Star Wars kitabının yazarı Michael Stackpole “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” filmini şu şekilde yorumladı:

“Bu harika bir film! Üstelik Türkiye'den geliyor. Muhteşem görselleri ve harika oyuncu performanslarını izlerken gözlerinizi perdeden alamayacaksınız.”

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir film (Yeşil Film prodüksiyon ilkelerine sadık kalmaya gayret eden) girişimi olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Serpil Altın’ın, yapımcılığını ve eş senaristliğini Korhan Uğur’un, oyunculuğunu Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu, Sukeyna Kılıç’ın, sanat yönetmenliğini Özüdoğru Cici’nin ve görüntü yönetmenliğini Kaan Çalışkan’ın yaptığı “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”in konusu ise şöyle:

“Gelecekte iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanmaz hale gelir. “Kıtlık Kanunları” gereği sisteme getirilen yeni hayat karşılığında, yaşlı neslin yok edilmesi zorunludur. Bu sistemde yaşayan ailenin hayatı yeni bebek haberiyle değişir.”

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Gelecek: 2121
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