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Boğa Boğa, prömiyerini yaptı

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in yer aldığı, Onur Saylak ve Hakan Günday imzalı Netflix filmi Boğa Boğa, 42. İstanbul Film Festivali kapsamında prömiyerini gerçekleştirdi.

16 Nisan 2023 Pazar 12:17
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Boğa Boğa, prömiyerini yaptı

İSTANBUL- Netflix’in yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaryo yazarlığını Hakan Günday’ın üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı yeni filmi Boğa Boğa dün akşam Atlas Sineması’nda prömiyer yaptı. 42. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşen geceye filmin yaratıcıları Onur Saylak ve Hakan Günday başta olmak üzere, tüm ekibi ve oyuncuları katıldı. 

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve 21 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak film aynı zamanda festivalin Ulusal Yarışma bölümünde de yarışıyor. 

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Kıvanç TatlıtuğBoğa Boğa
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