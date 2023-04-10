Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda Bu Hafta

Borusan Sanat, dünyaca ünlü sanatçıları sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 13 Nisan Perşembe günü Carlo Tenan yönetimindeki konserde Belçikalı piyanist Denis Kozhukhin’e eşlik ederken 20 Nisan Perşembe günü ise sezona görkemli bir konser ile veda ediyor. Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden sunulan konser kayıtları ise dinleyicileri çağdaş müzikle buluşturmaya devam ediyor.

BİFO ve DENIS KOZHUKHIN

BİFO’nun piyanist Kozhukhin ile bir araya geldiği konserde, klasik ve romantik dönemin önemli bestecilerinden Beethoven ve Brahms’ın yapıtları seslendirilecek. Senfonik müzik, opera ve bale yorumları her geçen gün artan uluslararası bir ilgiyi üzerine çeken, derin bir çağdaş müzik kavrayışına sahip Carlo Tenan, 2010 yılında Kraliçe Elizabeth Yarışması’nda birincilik ödülünü kazanan Kozhukhin’le İstanbul’da ilk kez buluşacak. Bu özel konser, 13 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

BİFO ve MARLIS PETERSEN

BİFO, Nisan ayının son konserinde 20 Nisan Perşembe günü 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Konserin solisti ise Nürnberg’deki ilk sahne performansının ardından dikkatleri üzerine çeken, ardından Rhein, Berlin, Viyana, Londra ve Paris sahnelerinde başarılara imza atan, özellikle Alban Berg’in Lulu operasındaki başrol başarısıyla yıldızı parlayan koloratur soprano Marlis Petersen olacak. BİFO’yu bu konserde şef Patrick Hahn yönetecek.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL