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Bozcaada UluslararasÄ± Ekolojik Belgesel Festivali'nde Ã¶dÃ¼ller sahiplerini buldu

Bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenen Bozcaada UluslararasÄ± Ekolojik Belgesel Festivali'nde (BIFED) Ã¶dÃ¼ller sahiplerine verildi. 101 Ã¼lkeden baÅŸvuran 1000'in Ã¼zerinde belgesel arasÄ±ndan 14'Ã¼nÃ¼n finale kaldÄ±ÄŸÄ± festivalde, Fethi Kayaalp BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ yÃ¶netmenliÄŸini MeksikalÄ± yÃ¶netmen Sergi Pedro Ros'un yaptÄ±ÄŸÄ± artÄ±k topraklarÄ±na su gitmeyen Yaqui Kabilesi'nin direniÅŸine odaklanan 'Yo'eme Labirenti' isimli belgesel aldÄ±.

16 Ekim 2022 Pazar 16:28
Bozcaada UluslararasÄ± Ekolojik Belgesel Festivali'nde Ã¶dÃ¼ller sahiplerini buldu

BOZCAADA, (Ã‡anakkale), (DHA)

Bu yÄ±l 101 Ã¼lkeden, 1000'i aÅŸkÄ±n belgeselin baÅŸvurduÄŸu ekolojik temalÄ± belgesel festivalinde 14 belgeselin yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ana YarÄ±ÅŸma kategorisinde Fethi Kayaalp adÄ±na verilen UluslararasÄ± YarÄ±ÅŸma Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ 'Yo'eme Labirenti' filmi kazandÄ±. Ä°kincilik Ã–dÃ¼lÃ¼ olan Madam Melpho Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ ise Brezilya yapÄ±mÄ± 'Edna' filmi kazandÄ±. JÃ¼ri Ã–zel Mansiyon Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanan film ise Almanya ve Ekvador yapÄ±mÄ± 'Benim Bu Ã‡alÄ±nmÄ±ÅŸ Ãœlkem' filmi oldu. Ã–ÄŸrenci filmlerine verilen Gaia Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ ise BelÃ§ika, Portekiz, Macaristan, Brezilya ortak yapÄ±mÄ± 0.2 Milligrams of Gold (0.2 Miligram AltÄ±n) kazandÄ±. AyrÄ±ca jÃ¼ri, Ã¶nceki senelerden farklÄ± olarak bu sene Ã¶ÄŸrenci filmlerinden birine de mansiyon Ã¶dÃ¼lÃ¼ vermek istedi. Mansiyon Ã¶dÃ¼lÃ¼ TÃ¼rkiye'den genÃ§ yÃ¶netmen Mustafa AydÄ±n'Ä±n Afganistan'dan TÃ¼rkiye'ye 60 gÃ¼nde yÃ¼rÃ¼yerek gÃ¶Ã§ edenlerin hikayesini anlattÄ±ÄŸÄ± Haymatlos (Stateless) belgeseline verildi. Toplam 4 kategoride 53 filmi izlemek iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinden yÃ¶netmenler, iklim mÃ¼cadelecileri, Ã¶ÄŸretmenler ve Ã¶ÄŸrenciler festivalde buluÅŸtu. Bozcaada'da festival boyunca film okuma ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ atÃ¶lyeleri gerÃ§ekleÅŸti. AyrÄ±ca emek ve ekoloji konularÄ±nda panel ve sÃ¶yleÅŸiler yapÄ±ldÄ± ve film gÃ¶sterimlerinin ardÄ±ndan adaya katÄ±lan yerli ve yabancÄ± yÃ¶netmenler seyircilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

'FÄ°LMLERÄ°MÄ°Z BÄ°RBÄ°RÄ°YLE KONUÅžUYOR'

TÃ¶rende konuÅŸan Festival YÃ¶netmeni Petra Holzer, â€œSenenin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nda ve son dÃ¶rt ay aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken; son bir ay da tÃ¼m ekip son ayrÄ±ntÄ±larÄ± hazÄ±rlarken sizleri gÃ¶rebiliyordum. YorumlarÄ±nÄ±zla daha da gÃ¼Ã§lenen bir his bu; kameralarÄ±nÄ±zÄ±n arkasÄ±nda, kurgu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bilgisayarlarÄ±n arkasÄ±nda sizleri gÃ¶rebildiÄŸime inanÄ±yorum. Galiba bu nedenle burada bir hayli mutlu insan oluyor. SeÃ§tiÄŸimiz filmler Andres'in de sÃ¶ylediÄŸi gibi birbiriyle konuÅŸuyor. Bizler de Ã¶yle, birbirimizle konuÅŸuyoruz, gerÃ§ekten konuÅŸuyoruz" dedi

YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ana YarÄ±ÅŸma'nÄ±n kazanan filmi 'Yo'eme Labirenti' salondaki davetlilere izletildi. Program sanatÃ§Ä± PÄ±nar TÄ±nÃ§'Ä±n doÄŸada karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli materyallerle tasarladÄ±ÄŸÄ± 'Mavi ZamanÄ±' ismini verdiÄŸi heykelin kazanan yÃ¶netmenlere verilmesiyle sona erdi.

YENÄ° Ã‡AÄžRI GAZETESÄ°

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BozcaadaUluslararasÄ± Ekolojik Belgesel FestivaliÃ–DÃœLLER SAHÄ°PLERÄ°NÄ° BULDU
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