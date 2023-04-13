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Bu çağda özgürlüğü doğru yorumlamak gerekiyor

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Bir insanın kişisel sınırları öğrenmesi aynı zamanda olgunlaşma sürecidir. Bu nedenle bu çağda özgürlüğü doğru yorumlamak gerekiyor. Yani özgürüz ama sorumsuz değiliz." dedi.

13 Nisan 2023 Perşembe 11:27
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Bu çağda özgürlüğü doğru yorumlamak gerekiyor

İSTANBUL AA- Psikiyatri profesörü, emekli albay, yazar, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, psikolojiye ön yargılı olanların ideolojik sınırlar içerisinden baktıklarına işaret ederek, "Psikolojiye ideolojik sınırlar içerisinde bakmazsan, hakikati arama motivasyonuyla bakarsan, hakikat neredeyse gider bulursun." dedi.

Anadolu Ajansının kültür, sanat, bilim, spor, siyaset ve iş dünyasının duayen isimlerini fotoğrafladığı "Türkiye'nin Çınarları" projesine konuk olan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, akademisyen ve psikiyatrist taraflarının yanı sıra psikoloji üzerine AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Merzifon'da 1952'de dünyaya gelen Tarhan, 1969'da Kuleli Askeri Lisesini, 1975'te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) stajı, Kıbrıs ve Bursa kıta hizmetinden sonra 1982 yılında GATA'da psikiyatri uzmanı oldu.

Erzincan ve Çorlu'da hastane hekimliği sonunda GATA Haydarpaşa'da 1990'da doçent olan Tarhan, klinik direktörlüğü yaptı. 1993'te albaylığa, 1996'da ise profesörlüğe yükselen Nevzat Tarhan, 1996-1999 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ve Adli Tıp Kurumunda bilirkişi olarak çalıştı, kendi isteğiyle emekli oldu.

Psikiyatri uzmanlığındaki bilgilerini 200'ün üzerinde araştırma makalesine ve 80'e yakın kitap ve kitap bölümüne aktaran Tarhan, 2006'da NPİSTANBUL Hastanesi'ni, 2011'de ise bütün mal varlığını bağışlayarak Üsküdar Üniversitesini kurdu.

"Şimdiki gençler ise varlık içinde olgunlaşacaklar"

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesinde şu anda 24 bin öğrencinin yer aldığını, bugüne kadar da 29 bin öğrenci mezun ettiklerini belirterek, "Gençleri analiz etmeye çalışıyorum, Z kuşağı olarak eleştirilen gençliği yaşanan depremler sonrası öyle bir gördük ki o çocuklar gece gündüz harçlıklarıyla marketlerden su, çocuk bezi, temel ihtiyaçları aldılar, kolilediler, Alanda günlerce çalıştılar." diye konuştu.

Z kuşağına eleştirilerin aslında diğer kuşaklar için de geçerli olduğunu dile getiren Tarhan, şöyle devam etti:

"Kuşak çatışmaları Mısır papirüslerinde bile vardır. Mısır papirüslerinde ve Hitit tabletlerinde iki tane gerçek vardır. Birisi kuşak çatışması, ikincisi de gelin kaynana konularıdır. Sokrates bile kuşak çatışmasından yakınır. Bu doğal bir şeydir. Bizler yokluk içinde olgunlaştık, şimdiki gençler ise varlık içinde olgunlaşacaklar. Varlık içinde olgunlaşmak yokluğa göre daha zor. Biraz daha geç oluyor. Sahip olduklarını kaybetmeye başladıklarında onlar da dersler çıkarmaya başlıyorlar. Mesela bu pandemi onlara büyük bir dayanıklılık eğitimi oldu."

AA

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Prof. Dr. Nevzat Tarhan
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