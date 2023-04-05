Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu

İSTANBUL- 7 Nisan Cuma günü vizyonunun öne çıkanları
- Fantastik film tutkunlarını sinemaya çekecek Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), ünlü rol yapma oyunu Dungeons & Dragons'un sinema uyarlaması, kayıp bir kalıntının peşine düşen bir grup maceracının hikâyesini konu ediniyor. John Francis Daley ve Jonathan Goldstein’ın yönetmenliğinde vizyona giren film, büyüleyici bir hırsız ve bir grup maceracının kayıp bir kalıntıyı geri almak için destansı bir soyguna girişmesi ve işlerinin ters gitmesi serüvenini anlatıyor.
- Bora Onur’un yönetmen koltuğunda oturduğu yerli komedi Gizemli Ada Mençuna, aynı isimli bir video oyununun gerçek hayata uyarlanması. Filmde, bu oyunu deneyimlemek üzere bir adaya davet edilen on çocuğun başından geçenler anlatılıyor.
- Bruce Willis, Andy Allo ve Dominic Purcell’in başrollerini paylaştığı Hayalet Suikastçi (Assassin), gizli bir görev sırasında arkadaşı öldürülünce adaleti sağlamak için gizli operasyona sızan elit bir askerin hikâyesini konu ediyor. Film Valmora’nın, bir ajanın zihninin başka bir kişinin vücudunda gizli, ölümcül görevler gerçekleştirmesini sağlayan fütürist mikroçip teknolojisini icat etmesi ve sonrasında başından geçenleri beyaz perdeye taşıyor.
- Kanada yapımı bir bilim kurgu filmi olan Simülasyon (Simulant), kendi özgürlüklerini elde etmeye çalışan yapay zekaları durdurmaya çalışan bir ajanın hikayesini konu ediyor. Filmde, kocasını trajik bir kazada kaybeden Faye’nin, eşinin yerini insansı bir yapay zeka olan SIM ile doldurması ve sonrasında SIM’lerin insanlara karşı başkaldırması sonrası yaşanan amansız mücadele anlatılıyor.
- Kadir Doğulu, Sinan Albayrak ve Dilek Serbest’li kadrosuyla vizyona giren Mitat, son derece sıradan bir hayatı olan Mitat Karaman'ın, bir gece zil çalınca uyanıp diyafon düğmesine basarak apartman kapısını açmasıyla değişen hayatını anlatıyor. Kendisini bir anda beklenmedik bir olayın içinde bulan Mitat, başına gelenlerden kurtulmayı başarabilecek midir?
HABER. MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ