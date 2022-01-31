Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,004.02
ALTIN
775.52
DOLAR
13.51
STERLİN
18.15
EURO
15.09
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 12 akademik personel alacak
Konya Gıda ve Tarım...
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim...

BURCU KIRATLI TİYATRO OYUNU İLE DÖNÜYOR

Burcu Kıratlı ‘Her Aşk Biraz Komiktir’ Diyecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ocak 2022 Pazartesi 10:59
BURCU KIRATLI TİYATRO OYUNU İLE DÖNÜYOR

Haber: Dinçer Karacalar
 

Güzel oyuncu Burcu Kıratlı, yeni senede tiyatro severlerle buluşmak için hazırlanıyor. Burcu Kıratlı, romantik komedi türünde sahnelecek olan Her Aşk Biraz Komiktir oyununda başrol olarak sahneye çıkacak. 7 yıl aradan sonra komedi oyunuyla tiyatroya dönen güzel oyuncu, herkesin kendi ilişkisinden bir yaşanmışlık bulacağı oyunuyla 10 Şubat’ta Trump Tower’da yapılacak prömiyer ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Prömiyer sonrasında şehir dışı turneleri başlayacak olan oyun için son provalara devam eden Burcu Kıratlı’nın başrolünde yer aldığı Her Aşk Biraz Komiktir’i İrfan Kargı yazıp yönetirken, oyun Epizot Görsel Sanatlar ve Akademi Tiyatro işbirliğiyle sahnelecek. Kıratlı, kendi ismiyle yer alacağı tiyatro oyununda usta oyuncu Hakan Altınel, Gürkan Tavukçuoğlu, Tuğçe Koçak ve Murat Ergür ile aynı sahneyi paylaşacak.


Anahtar Kelimeler:
BURCU KIRATLI TİYATRO OYUNU İLE DÖNÜYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Android prömiyeri cevahir sahnesinde gerçekleşti 
Android prömiyeri cevahir sahnesinde gerçekleşti 
1500 yıllık açık hava şölenini anlatan mozaik bulundu
1500 yıllık açık hava şölenini anlatan mozaik bulundu
Dünyanın en eski kehanet merkezi Klaros'tan kült heykellere ait 35 parça çıkarıldı
Dünyanın en eski kehanet merkezi Klaros'tan kült heykellere ait 35 parça çıkarıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans