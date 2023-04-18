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‘Büyük Macera Hazine Peşinde’ film için lunapark kapattılar

Yapımcılığını No23 Prodüksiyon’un yaptığı, yönetmen koltuğuna ise Ahmet Toklu’nun oturduğu ‘Büyük Macera Hazine Peşinde’ filmi için ekip 2 gün boyunca lunapark kapattılar.

18 Nisan 2023 Salı 01:03
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‘Büyük Macera Hazine Peşinde’ film için lunapark kapattılar

İSTANBUL- 28 Nisan'da vizyona girmek için gün sayan ‘Büyük Macera Hazine Peşinde’ filminin çocuk oyuncuları hem film çekti hem de lunaparkta doyasıya eğlendi. Bir gün sürmesi gereken lunapark sahneleri çekimlerinde eğlencenin dozunu artıran çocuk oyuncular, yapımcının da onayıyla ikinci gün aynı sahnelere geldiler. Çekim aralarında bol bol park eğlencesi yapan çocukların eğlencesi film karelerine de yansıdı.

Çocukların eşsiz dünyasında birlik ve beraberliğin anlatıldığı filmin senaryosunu Deniz Tuncay kaleme alıyor. Çocuk gelişim uzmanları ve katkılarıyla hazırlanan film titiz bir çalışma sonucunda sinemaseverlerle buluşuyor.

Büyük Macera Hazine Peşinde’ filmi 28 Nisan'da sinemalarda.

HABER: DİNÇER KARACALAR 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Büyük Macera Hazine Peşinde F
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