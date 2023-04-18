‘Büyük Macera Hazine Peşinde’ film için lunapark kapattılar

İSTANBUL- 28 Nisan'da vizyona girmek için gün sayan ‘Büyük Macera Hazine Peşinde’ filminin çocuk oyuncuları hem film çekti hem de lunaparkta doyasıya eğlendi. Bir gün sürmesi gereken lunapark sahneleri çekimlerinde eğlencenin dozunu artıran çocuk oyuncular, yapımcının da onayıyla ikinci gün aynı sahnelere geldiler. Çekim aralarında bol bol park eğlencesi yapan çocukların eğlencesi film karelerine de yansıdı.

Çocukların eşsiz dünyasında birlik ve beraberliğin anlatıldığı filmin senaryosunu Deniz Tuncay kaleme alıyor. Çocuk gelişim uzmanları ve katkılarıyla hazırlanan film titiz bir çalışma sonucunda sinemaseverlerle buluşuyor.

Büyük Macera Hazine Peşinde’ filmi 28 Nisan'da sinemalarda.

HABER: DİNÇER KARACALAR