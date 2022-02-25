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Büyükbay ile dört elementli kendinle tanışma rehberi

Yazar Zeynep Işık Büyükbay, ‘Mizaç İlmi ve Varlığın Tahlili’ adlı kitabı ile okuyucuyu kendini tanıyabileceği farklı bir yolculuğa çıkarıyor.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
25 Şubat 2022 Cuma 10:45
Büyükbay ile dört elementli kendinle tanışma rehberi

HABER: DİNÇER KARACALAR
 
 Büyükbay, 257 sayfalık ‘Mizaç İlmi ve Varlığın Tahlili’ kitabında Türkiye’de ilk defa aslında var olan bu konuyu derin araştırmalar yaparak günümüz diliyle tekrar gün yüzüne çıkartıyor.
Her insanın bir mizaçla doğduğunu anlatan Zeynep Işık Büyükbay, mizacı ¨Dört elementin insan üzerindeki huy, yaratılış karakter olarak ortaya çıkışıdır. Aslında hepimizin bildiği dört element olan hava, su, ateş ve toprak bizim benliğimizi oluşturuyor ¨ diyerek açıklıyor. 
 
HANGİ ELEMENTİN İNSANISIN?
 
Yazar “Dört elementi (mizacı) fiziksel ve ruhsal olarak kişidekeşfedebiliriz. Kişi kendinde hangi elementin ağır bastığını da keşfedebilir. Ten rengimiz, kemik yapımız, kilo alma şeklimiz, el yapımız, dilimizin rengi gibi, bizi biz yapan birçok fiziksel özellik ve veri sayesinde, hangi mizacın bizde baskın olduğunu anlayabiliriz” diyor.

SİZİ SİZ YAPAN YEDİKLERİNİZDİR

Günümüzde beslenme düzeni ve yapılan diyetlerin bile herkese yarar sağlayacağını savunan bir yapının yanlış olduğunun, sürü psikolojisi ile mizacımızı keşfetmeden ortak bir bilinç ile hareket etmemizin doğru olmadığının altını çizen Büyükbay “Sizi siz yapan yediklerinizdir. Beslenmeyiküçümsemeyin. Beslenme düzeni kişinin kendisine özel olmalıdır. Beslenme şekli, kişinin davranışını bile etkiler” diye konuşuyor. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Zeynep Işık BüyükbayMizaç İlmi Ve Varlığın Tahlili
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