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Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Nisan 2022 Salı 14:53
Büyükerşen, Türk bilim insanlarının balmumu heykellerini yaptı

 ESKİŞEHİR  - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği'ne seçilen ilk Türk bilim insanı fizik mühendisi Dr. Canan Dağdeviren ile koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin balmumu heykellerini yaptı.



Eskişehir'deki 'Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ne, dünya tıp tarihine geçen Türk bilim insanlarının heykelleri de eklendi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, giyilebilir kalp pili, akıllı yapay zekalı ilaçlar gibi icatlarıyla tıp literatürüne adını yazdıran, '30 Yaşından Küçük 30 Bilim İnsanı' listesine giren ve Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği'ne en yüksek oyla seçilen ilk Türk bilim insanı olan fizik mühendisi Dr. Canan Dağdeviren, aşı çalışmaları ile milyonlarca insanın hayatını kurtaran BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin balmumu heykelleri, müzede sergilenmeye başladı. Balmumu heykelleri, hem yoğun ilgi gördü hem de benzerlikleri ile ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Açılışı 19 Mayıs 2013'te yapılan ve balmumu heykel müzelerinin Türkiye'deki ilk örneği olan 'Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde; başta Atatürk olmak üzere tarihi, kültürel karakterler ile geçmişten bugüne bilim, medya, sanat, siyaset ve spor dünyasında yer alan ünlü isimlerin heykeli bulunuyor. Müzenin tüm gelirleri ise engelli ve kız çocuklarının eğitimine harcanıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Bilim InsanlarıBalmumu HeykeliEskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
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