Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1186
ALTIN
486.890
DOLAR
7.9203
STERLİN
10.3477
EURO
9.3126
SMA hastası minik Öykü'nün tedavisi için sadece 47 gün kaldı
SMA hastası minik Öykü'nün tedavisi...
Kara deliğin yıldızı sarmal şekilde yok edişini görüntüledi
Kara deliğin yıldızı sarmal şekilde...
Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı
Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı
“Baş ağrıları beyin tümörünün habercisi olabilir”
“Baş ağrıları beyin tümörünün habercisi...

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muş’ta

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu 'Mobil Müze', Muş’ta ziyarete açıldı. Koronavirüs salgınına karşı önlemlerin alındığı müzede, vatandaşlar ile çocuklar duygu dolu onlar yaşadı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ekim 2020 Çarşamba 16:33
0 Okunma
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muş’ta

MUŞ - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği proje kapsamında, Çanakkale Savaşları’ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Muş’a geldi. Belediye binasının önündeki meydanda açılan mobil müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, fotoğraflar, çeşitli görsel materyallerin ve videolar ekranlardan izletilirken, Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objeleri de sergilendi.

Koronavirüs tedbirlerine göre mobil müzeye alınan çocuklar ile vatandaşlar, Çanakkale Savaşı’ndaki eserleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı. 32’nci illeri olan Muş’ta olduklarını ve yarın da Malazgirt İlçesi’nde olacaklarını aktaran Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, “Malazgirt İlçesi’nin ardından Bitlis iline doğru hareket edeceğiz. Ondan sonra Doğu Anadolu’yu gezeceğiz. 81 ilimizi gezmek amacıyla dezavantajlı, Çanakkale’ye gidemeyen halkımızın ayağına bu mirası getirip, onlara sergilemek durumundayız. Tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Pandemi süreciyle gerekli tedbirleri aldıklarının altını çizen Karataş, “Vatandaşlarımızı müzeye 10’ar kişilik gruplar halinde alıyoruz. Maske kontrolleri yapılmaktadır. Dezenfekten stantlarımız da bulunmaktadır" dedi.

Müzeyi gezerken çok duygulandığını anlatan Muhammed Ali Süzgeç ise “Burayı gezdiğimde ülkemizin nasıl zorluklardan geçtiğini, neler yaşandığını anladım. Bunları izlerken ve gerçekleri görürken çok duygulandım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale SavaşlarıMobil MüzeMuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak
Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak
Patara Antik Kenti, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluşacak
Patara Antik Kenti, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluşacak
Altın Portakal'a kadınlar damga vurdu
Altın Portakal'a kadınlar damga vurdu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans