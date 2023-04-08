Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

‘Çanakkale’nin Evlatları Özel NFT Koleksiyonu’ ile zaferin ruhunu dijital dünyaya taşıdı

Çanakkale Seramik, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel olarak tasarladığı bu eşsiz koleksiyon ile hem küreselde hem de dijital dünyada da bu büyük zafere sahip çıktığını gösterdi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 10:19
0 Okunma
‘Çanakkale’nin Evlatları Özel NFT Koleksiyonu’ ile zaferin ruhunu dijital dünyaya taşıdı

İSTANBUL- Çanakkale Seramik, doğduğu topraklara ve Çanakkale Zaferi’nin ölümsüz kahramanlarına olan minnetini çok özel bir çalışma ile ölümsüzleştirdi. Sektöre öncü ürünleri ile yaşayan mekânlara anlam katan Çanakkale Seramik, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yılında, özel bir NFT (Non Fungible Token) koleksiyonu tasarladı.

Çanakkale Zaferi’nin simgesi haline gelen orijinal fotoğraf ve haritaların kullanıldığı bu eşsiz koleksiyon, 18 Mart tarihine özel 18 adet parçadan oluşturuldu. Türkiye’nin bağımsızlık hikayesinin başlangıç noktası Çanakkale Zaferi’nin ölümsüz ruhunu dijital dünyaya taşıdı.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Çanakkalenin Evlatları Özel NFT Koleksiyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşık Veysel'in aile fotoğrafları ve hayatı AKM'de sergileniyor
Aşık Veysel'in aile fotoğrafları ve hayatı AKM'de sergileniyor
KRANK Art Gallery'nin yeni sergisi "Space Between Us" sanatseverlerle buluştu
KRANK Art Gallery'nin yeni sergisi "Space Between Us" sanatseverlerle buluştu
"Gladyatörler kenti"nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı
"Gladyatörler kenti"nin ana caddesinde kazı çalışmaları başlatıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans