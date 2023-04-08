‘Çanakkale’nin Evlatları Özel NFT Koleksiyonu’ ile zaferin ruhunu dijital dünyaya taşıdı

Çanakkale Seramik, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel olarak tasarladığı bu eşsiz koleksiyon ile hem küreselde hem de dijital dünyada da bu büyük zafere sahip çıktığını gösterdi.