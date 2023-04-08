‘Çanakkale’nin Evlatları Özel NFT Koleksiyonu’ ile zaferin ruhunu dijital dünyaya taşıdı

İSTANBUL- Çanakkale Seramik, doğduğu topraklara ve Çanakkale Zaferi’nin ölümsüz kahramanlarına olan minnetini çok özel bir çalışma ile ölümsüzleştirdi. Sektöre öncü ürünleri ile yaşayan mekânlara anlam katan Çanakkale Seramik, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yılında, özel bir NFT (Non Fungible Token) koleksiyonu tasarladı.
Çanakkale Zaferi’nin simgesi haline gelen orijinal fotoğraf ve haritaların kullanıldığı bu eşsiz koleksiyon, 18 Mart tarihine özel 18 adet parçadan oluşturuldu. Türkiye’nin bağımsızlık hikayesinin başlangıç noktası Çanakkale Zaferi’nin ölümsüz ruhunu dijital dünyaya taşıdı.
HABER: ERCAN AYDIN
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ