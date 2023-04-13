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Cengiz Çekil'in en kapsamlı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu

Cengiz Çekil'in "Bugün de Yaşıyorum", Eva Kotatkova'nın "Bir Balıkmışım Bacakları Olan", Elina Brotherus'un "Large de Vue" başlıklı sergileri Arter'de ziyarete açıldı.

13 Nisan 2023 Perşembe 18:14
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Cengiz Çekil'in en kapsamlı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL AA- Arter, Türkiye'de kavramsal sanatın öncüleri arasında yer alan Cengiz Çekil'in bugüne kadarki en kapsamlı sergisini gerçekleştiriyor.

Eda Berkmen'in küratörlüğünü üstlendiği "Bugün de Yaşıyorum" başlıklı retrospektif sergi, Çekil'in 1970'lerin başından ölümüne kadar cesur ve deneysel bir yaklaşımla ürettiği, bazıları ilk kez izleyiciyle buluşacak farklı dönemlerden eserlerini içeren geniş bir seçkiyle sanatçının pratiğine derinlikli bir bakış sunuyor.

Eva Kotatkova'nın "Bir Balıkmışım Bacakları Olan" başlıklı kişisel sergisi de sanatçının daha erken tarihli yapıtlarıyla bu sergi için ürettiği yeni eserlerini Eda Berkmen küratörlüğünde bir araya getiriyor.

Elina Brotherus'un "Large de Vue" başlıklı sergisi ise sanatçının Arter Koleksiyonu'nda yer alan "Large de Vue: Erik Satie'ye Saygı" başlıklı fotoğraf serisini, daha yakın tarihli videolarından seçkiyle bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü Emre Baykal'ın üstlendiği sergi, Brotherus'un pratiğinin geçirdiği dönüşümlere genel bir bakış sunarken, üretiminin sanat tarihiyle olduğu kadar, müzik ve sesle olan ilişkisini de odağına alıyor.

Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, salı-pazar günleri 11:00-19:00, perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

AA

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