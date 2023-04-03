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Çocuk Atölyeleri’nde bu hafta

Borusan Contemporary’nin, Perili Köşk’te gerçekleştirdiği birbirinden yaratıcı çocuk atölyeleri devam ediyor.

03 Nisan 2023 Pazartesi 15:00
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Çocuk Atölyeleri’nde bu hafta

İSTANBUL- Borusan Contemporary’nin farklı yaş gruplarındaki çocuklara yönelik atölyeleri, küçük sanatseverlere hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri bir ortam sunuyor. 8 Nisan Cumartesi ve 9 Nisan Pazar günü gerçekleşecek atölyeler, güncel koleksiyon sergisi Hibrit Mekanlar’dan ilham alarak gerçekleşiyor. 6-8 ve 8-11 yaş aralıkları özelinde hazırlanmış atölyeler, çocukların, farklı sanat kavramlarının yanında yeni yorumlama ve düşünme biçimleriyle tanışıp, bambaşka mekanlar ve hikayeler hayal etmelerini hedefliyor.

Çocuklar İstanbul’u yeniden çiziyor

8 Nisan Cumartesi günü Perili Köşk’te 6-8 yaş arası çocuklar için düzenlenecek “İstanbul’u Çiziyorum” başlıklı atölye çalışması, katılımcıları  kendi bakış açılarıyla İstanbul’u deneyimlemeye davet ediyor. Atölye, sanatçı Jerry Zeniuk’un Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan ve İstanbul’a ziyareti sırasında gördüğü manzara karşısında hissettiklerini seçtiği renklerle bütünleştirerek Perili Köşk’ün duvarlarına taşıdığı İstanbul Duvar Resmi başlıklı eserinden ilham alarak hazırlandı. Perili Köşk’ün manzarası ile İstanbul’u seyrederek başlayacak atölye, akıllarda kalan ve kalbe işleyen duyguları kağıt üzerinde yorumlayarak devam edecek.

Borusan Contemporary çocuk atölyelerinde renkler daha parlak

9 Nisan  Pazar günü ise 8-11 yaş arasındaki çocuklar, Hibrit Mekanlar sergi turuyla başlayacak “Renkler Daha Parlak” başlıklı atölyede, sergi kapsamında yer alan François Morellet ve Keith Sonnier’nin neon çalışmalarını inceleyecek. Ardından katılımcılar, atölye çalışması sırasında tek bir malzeme kullanacak ve bu malzemeyi diledikleri gibi kesecek, yapıştıracak, yorumlayacak ve tuvallerine yerleştirecek. Atölyenin sonunda her çocuk, farklı katmanlardan oluşan  kendi neon asamblaj çalışmalarını üretmiş olacak.

HABER. ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Perili Köşkteçocuk AtölyeleriRenkler Daha Parlak
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