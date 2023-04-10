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Çocuklar için ‘Sihirli Boya Resim Atölyesi’ Trump Art Gallery’de

Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery, 15 Nisan Cumartesi günü çocuklar için özel bir atölyeye ev sahipliği yapacak. Sanatçı Nilüfer Topal’ın ‘Düşler Alemi’ adlı resim atölyesine katılacak olan çocuklar eğlenceli ve özgün çalışmalar yapacak.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:21
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Çocuklar için ‘Sihirli Boya Resim Atölyesi’ Trump Art Gallery’de

İSTANBUL- Yaratıcı atölye çalışmaları ile çocukları sanatın büyülü dünyası ile buluşturan Trump Art Gallery, 15 Nisan Cumartesi günü özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 

Nisan ayı boyunca Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşacak olan sergi kapsamında sanatçı Nilüfer Topalçocuklar ile ‘Sihirli Boya’ adlı resim atölyesi gerçekleştirecek. 

Çocuklar atölyede pastel boya ve sulu boyalarla eğlenceli ve özgün çalışmalar yapacak.

Atölye, 15 Nisan Cumartesi günü saat 15:00’te başlayacak. Atölyeye katılım ücretsiz ancak öncesinde ön kayıt yaptırılması gerekiyor.  

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Çocuklar Için Sihirli Boya Resim Atölyesi
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