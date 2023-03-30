CRR 2023-2024 Konser Sezonu 5 Nisan’da Başlıyor

İSTANBUL- Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) 2023 – 2024 konser sezonunu 5 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleşecek CRR Senfoni Orkestrası’nın görkemli konseriyle açıyor. CRR Genel Sanat Yönetmeni ve orkestra şefi Murat Cem Orhan’ın yönetiminde gerçekleşecek konserde orkestra, jenerasyonunun en parlak piyanistlerinden Dmitry Shishkin’e eşlik edecek. Rachmaninoff’un 150. Doğum Yıldönümü’ne ithafen gerçekleşecek konserde, müzik tarihinin en önemli bestecilerden biri olarak kabul edilen Rachmaninoff’un 3 numaralı konçertosu icra edilecek.

CRR Konser Salonu’nda, Haziran ayına kadar devam edecek yeni sezonun ilk yarısında; Maxim Vengerov, Kenny Barron, Andreas Scholl ve Mor Karbasi’nin da olduğu dünyaca ünlü isimler müzikseverlerle buluşacak.

24 Konser ve Fuaye Etkinlikleriyle Dopdolu Bir Nisan

CRR’de, Nisan ayı boyunca; klasik müzikten caza, Türk müziğinden dünya müziğine uzanan yelpazede 24 konser gerçekleşecek. Geçtiğimiz sezon CRR’de başlayan fuaye etkinlikleri yeni dönemde de sürecek. Bu kapsamda farklı müzik türlerinde ücretsiz olarak gerçekleşen fuaye konserleri, 12 Nisan’dan itibaren, her Çarşamba, saat 17.00’de müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Ayrıca Prof. Dr. Yusuf Örnek’in sunumu, CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan’ın piyano eşliğiyle büyük ilgi gören “Müziğin Ruhu Felsefe” etkinliği de yeni sezonda, yeni başlıklarıyla fuaye alanında ilgililerini bekliyor olacak. Müziğin Ruhu Felsefe’nin 29 Nisan Cumartesi, saat 18.00’de gerçekleşecek buluşmasında başlık “Hegel & Müzik Estetiği” olacak.

CRR’nin klasikleşen bir diğer fuaye etkinliği ise müzikolog Ersin Antep moderatörlüğünde gerçekleşen “Girişte Solda Müzik Söyleşileri”. Girişte Solda Nisan ayında Levent Erden’i ağırlayacak. “Uydurma, Gerçek ve Müzik” alt başlığıyla gerekleşecek söyleşi 19 Nisan Çarşamba saat 18.00’de başlayacak. Söyleşiye katılım ücretsiz.

Her biri kendi alanında ödüllü yerli ve yabancı sanatçıların CRR’de müzikseverlerle buluşacağı Nisan ayı konser programı şu şekilde:

5 Nisan 2023 - Dmitry Shishkin & CRR Senfoni Orkestrası “Rachmaninoff'un 150. Yılı” – 21.00

7 Nisan 2023 - Antonio Lizana – Caz Flamenko Ensemble – 21.00

8 Nisan 2023 - Yinon Muallem feat Mor Karbasi “İstanbul & Tel Aviv” - 21.00

9 Nisan 2023 – Bale Masalları “Çocuk Balesi” – 11.30

9 Nisan 2023 – Rachmaninoff 150 Yaşında “İki Piyano Dört El” – 18.00

11 Nisan 2023 – Duygu Soylu & İBB Kent Orkestrası – 21.00

12 Nisan 2023 – İstanbul Flüt Topluluğu “Gülşen Tatu’ya Saygı Gecesi – 21.00

13 Nisan 2023 - Andreas Scholl & Tel-Aviv Soloists Ensemble – 21.00

14 Nisan 2023 – Tutu Aydınoğlu & Salome Modebadze - Camerata Barok İstanbul – 21.00

15 Nisan 2023 - Şehr-i İstanbul “Rezonans” – 17.00

15 Nisan 2023 – Berlin Filarmoni Oda Müziği Grubu – 21.00

(Romano Tommasini - Kyoungmin Park - Olaf Maninger - Wenzel Fuchs)

19 Nisan 2023 – Dayanışma Konseri & CRR Senfoni Orkestrası – 21.00

(Maksim Vengerov - Birsen Ulucan - Sandra Lied Haga - Özcan Ulucan)

20 Nisan 2023 – “Cumhuriyet ve Müzik” – CRR Türk Müziği Topluluğu – 21.00

21 Nisan 2023 - Kenny Barron Trio – 20.00

(Kenny Barron - Kiyoshi Kitagawa - Jonathan Blake)

22 Nisan 2023 – CRR Bestecilik Akademisi Konserleri “Caz Müziği Bestecilik Akademisi” – 15.00

22 Nisan 2023 – CRR Bestecilik Akademisi Konserleri

“Çok Sesli Batı Müziği Bestecilik Akademisi” – 20.00

23 Nisan 2023 – Fonikler Köyü “Çocuklar ve Büyükler için Senfonik Masal” – 15.00

23 Nisan 2023 – CRR Genç Oda Orkestrası – 20.00

(Sarp Kudun - Bruno Canino - Roberto Issoglio)

26 Nisan 2023 - Hamilton de Holanda & Nduduzo Makhathini “Routes of Discovery” – 20.00

27 Nisan 2023 – 100 Yıllık Cumhuriyetin Sesi “Münir Nureddin Selçuk” – 20.00

28 Nisan 2023 – Myles Sanko & CRR Caz Orkestrası – 20.00

29 Nisan 2023 - Nino Gvetadze & Alma Quartet – 20.00

30 Nisan 2023 – Bale Masalları – 11.30

30 Nisan 2023 – Dünya Caz Gününde Caz Yağmuru – 20.00

Konser biletleri CRR Konser Salonu Gişe ve Biletix’ten temin edilebilir.

Ramazan ayı süresince konserlerin başlama saati 21.00, diğer tarihler için 20.00 olarak planlanmıştır.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL