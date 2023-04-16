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Cumhuriyet Müzesi, 23 Nisan'da üç farklı sergiyle misafirlerini ağırlayacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda 2'inci Meclis binası olarak hizmet veren Cumhuriyet Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üç sergiyle misafirlerini ağırlayacak.

16 Nisan 2023 Pazar 15:20
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Cumhuriyet Müzesi, 23 Nisan'da üç farklı sergiyle misafirlerini ağırlayacak

ANKARA AA- Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde, "Z Kuşağının Kaleminden Tarih, Kültür, Sanat", "Bir Küçük Tebessüm" ve "Bir Hayalin İnşası" sergileri, 17-27 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Sergilere ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, 23 Nisan kapsamında Ankara ve İstanbul'da özel etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

"Çocuklar yaptıkları resimlerde kendilerine bir karakter belirledi"

Çocuklarla birlikte "Z Kuşağının Kaleminden Tarih, Kültür, Sanat" şeklinde isimlendirdikleri çalışmada, 25 çocuğun 25 eser hazırladığını belirten Coşkun, şöyle devam etti:

"Çocukların her biri kendi yaptıkları resimlerde kendilerine bir karakter belirlediler. Bu karakterleriyle bir tarihi eseri gezdiler ve o karakterin gözünden tarihi eserimizi yorumladılar, anlattılar, tanıttılar. Onlar nasıl anlattıysa, nasıl gördüyse biz de onların gördüklerini bu sergide ziyaretçilerimizle paylaşacağız. Z kuşağı daha çok dijitalle anılan bir kuşak olmasına rağmen bu dijital kuşak kara kalemle, boya kalemiyle, resimle, eski usulle aslında nasıl çalıştı onları göreceğiz. Bize, tarihi kentlerimizle, tarihi eserlerimizle ilgili ne mesaj verdilerse ziyaretçilerimize onları sunmuş olacağız."

"Bir Küçük Tebessüm" sergisinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tebessüm eden ve çocuklarla sıcak, samimi diyaloglarının olduğu fotoğrafların tercih edildiğini bildiren Yahya Coşkun, o çocukların fotoğraflardaki anları anlattığı hatıraların da fotoğrafların yanına koyulduğunu, her fotoğrafın hikayesini birer objeyle aktarmaya çalıştıklarını anlattı.

AA

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Cumhuriyet Müzesi23 Nisanda üç Farklı Sergiyle Misafirlerini Ağırlayacak
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