Depremlerde tamamen yıkılan Antakya Ulu Camii'nin nitelikli eserleri kurtarılıyor

HATAY AA- 13. yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen tarihi cami, 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde yerle bir oldu.

Afetin etkisiyle kentte en büyük yıkımı yaşayan tarihi yapı için sanat tarihçileri devreye girdi. Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı, Hatay'ın önemli simgelerinden Antakya Ulu Cami'nin enkazında kurtarma çalışması başlattı.

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığında 9 üniversiteden 16 bilim insanı ve 21 öğrencinin yer aldığı ekip, tarihi caminin nitelikli eserlerini moloz yığınına dönüşen alandan çıkarmak için titizlikle görev yapıyor.

"Büyük bir külliyeyi teşkil eden yapılar topluluğu mevcut"

Afet Bölgesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, AA muhabirine, Antakya Ulu Camii'nin kentin sembol yapılarından biri olduğunu söyledi.