Depremzede sanatçılarla dayanışma, sanatı yeniden ayağa kaldırdı

İSTANBUL- Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yardım ve destek çalışmaları devam ediyor. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı da Hatay’ın kadim kültüründen aldığı güçle ve sanatla yaralarını sarması için ‘Dayanışmanın Müziği’ projesini hayata geçirdi. Projenin ilk konseri, 31 Mart’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) gerçekleşti. İBB Orkestraları Türkiye'yi sarsan depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu unutulmaz bir konser verdi.

İKİNCİ KONSER BU AKŞAM

İstanbullular, yıl boyunca devam edecek dayanışma sürecinin ilk konseri için CRR’deki tüm koltukları doldurdu. Davetiyeleri ücretsiz olarak Radar İstanbul uygulaması üzerinden temin edilen konserde İBB Orkestraları’nın seçkin repertuvarı, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen, Hatay'ın kültürel zenginliğini ve hoşgörüsünü tüm dünyaya tanıtan Antakya Medeniyetler Korosu’nun performansı da dinleyenleri mest etti. Bölgenin kültür mozaiğini sanatına yansıtan koro, Hatay’ın zengin müziğini sanatseverlerle buluşturdu.

Proje kapsamında ikinci konser, 1 Nisan Cumartesi akşamı saat 21.00’de yine CRR’de gerçekleştirecek. İBB Orkestraları’na bu kez Hatay Akademi Orkestrası ile birlikte sahne alacak.

DAYANIŞMANIN MÜZİĞİ

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Dayanışmanın Müziği’ projesiyle, yaşanan felaketin ardından depremde sanatçıları anmak ve Hataylı sanatçılara destek olmak için konserler gerçekleşecek. Bu dayanışma ve güç birliği; hem Hatay’ın kadim kültürlerden beslenen müzikal mirasını İstanbullularla buluşturmanın aracı hem de Hatay’ı kültür sanattan aldığı güçle yeniden ayağa kaldırmanın bir vesilesi olacak. Konserin ücretsiz davetiyeleri, İBB Kültür Sanat sosyal medya hesaplarında duyurulmasının ardından, Radar İstanbul uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL