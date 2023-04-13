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Depremzede tiyatrocular çocuklar için sahneye çıkıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arkadaşlarını ve yakınlarını kaybeden Malatyalı tiyatrocular, acılarını bir kenara bırakıp kendilerini çadır ve konteynerlerde kalan çocukları mutlu etmeye adadı.

13 Nisan 2023 Perşembe 16:16
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Depremzede tiyatrocular çocuklar için sahneye çıkıyor

MALATYA AA- 6 Şubat'taki depremlerin yıkım ve can kayıplarına neden olduğu Malatya'da, yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda üniversite öğrencisi, sağlık çalışanı gibi gönüllülerinden oluşan "Buradayız Malatya Derneği Tiyatro Ekibi", kendileri gibi depremzede olan çocukların yüzünü güldürmek için çadırları gezerek etkinlikler düzenliyor.

Depremlerin hemen sonrasında çocuklar için mesai yapan tiyatro ekibi, "Karagöz ve Hacivat", "Keloğlan" ve "Nasreddin Hoca" gibi farklı karakterlerin kostümlerini giyerek çeşitli oyunlar sergiliyor.

Eğlenceli oyunlarla mutlu ettikleri çocuklara pamuk şeker hediye eden tiyatro ekibi, hasar görmeyen evlerde yaşayan engelli çocuklara da gösteri yaparak onları eğlendiriyor.

"Çocuklardan ayrıldıktan sonra buruk bir şekilde üzgünlüğümüz devam ediyor"

Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ömer Konakçı, AA muhabirine, depremlerde ekip arkadaşlarının yakınlarını kaybettiğin anlattı.

Konakçı, şöyle konuştu:

"Depremler sonrası 'çocuklar için ne yapabiliriz' diye düşünerek kendimizi çadırlara attık. Çocuklarla ilgilenip onların yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Kısa süreliğine de olsa onları tebessüm ettirmeye çalışıyoruz. Çocukların yüzlerindeki gülümseme bizleri de etkiliyor. Bizim de yüzümüzün gülmesini sağlıyor. Çocuklardan ayrıldıktan sonra buruk bir şekilde üzgünlüğümüz devam ediyor. Bugünleri hep birlikte el birliğiyle atlatacağız. Ekip arkadaşlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ekibimiz farklı mesleklerde çalışanlardan oluşuyor."

AA

Son Güncelleme: 13.04.2023 16:20
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