Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.876,23
ALTIN
1.223,80
DOLAR
19,19
STERLİN
23,83
EURO
20,95
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

‘’Dergi Suare’’ yayın hayatına başladı

Sinema, Dizi, Tiyatro; kısaca sanata dair her şeyi bulabileceğiniz yeni sosyal medya haber portalı ‘’Dergi Suare’’ yayın hayatına başladı.

31 Mart 2023 Cuma 10:14
0 Okunma
‘’Dergi Suare’’ yayın hayatına başladı

İSTANBUL- Sinemaport’un eski kurucularından Aykut Şahin tarafından kurulan ve röportaj, yazar aynı zamanda basın danışmanı Alper Ergez’in ortaklığı ile ‘’Dergi Suare’’ sektörün nabzını tutarak, kaliteli hizmet misyonu ile hareket ederek, izleyicinin ne istediğini bilen sinema ve tv sektörüne hakim güçlü ekibiyle karşınızda olacak.

Sinema haberleri, yeni diziler, tiyatrolar, film galaları, röportajlar, özel haberler ve daha fazlasını ‘’Dergi Suare’’ sosyal medya platformunda bulabileceksiniz.

HABER: BURHAN AKDAĞ

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Dergi Suare
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilkent Sahne AST, Nisan Ayında Bambaşka
Bilkent Sahne AST, Nisan Ayında Bambaşka
Şeker Bayramı da, okul ara tatili de TOD’la rengarenk!
Şeker Bayramı da, okul ara tatili de TOD’la rengarenk!
Yazar Mustafa Kutlu, Başakşehir'de adının verildiği kütüphanede öğrencilerle buluştu
Yazar Mustafa Kutlu, Başakşehir'de adının verildiği kütüphanede öğrencilerle buluştu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans