‘’Dergi Suare’’ yayın hayatına başladı

İSTANBUL- Sinemaport’un eski kurucularından Aykut Şahin tarafından kurulan ve röportaj, yazar aynı zamanda basın danışmanı Alper Ergez’in ortaklığı ile ‘’Dergi Suare’’ sektörün nabzını tutarak, kaliteli hizmet misyonu ile hareket ederek, izleyicinin ne istediğini bilen sinema ve tv sektörüne hakim güçlü ekibiyle karşınızda olacak.

Sinema haberleri, yeni diziler, tiyatrolar, film galaları, röportajlar, özel haberler ve daha fazlasını ‘’Dergi Suare’’ sosyal medya platformunda bulabileceksiniz.

HABER: BURHAN AKDAĞ