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Dergi Suare Yayında

Sinema, Dizi, Tiyatro; kısaca sanata dair her şeyi bulabileceğiniz yeni sosyal medya haber portalı ‘’Dergi Suare’’ yayın hayatına başladı

12 Nisan 2023 Çarşamba 21:29
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Dergi Suare Yayında

İSTANBUL- Sinemaport’un eski kurucularından Aykut Şahin tarafından kurulan ve röportaj, yazar aynı zamanda basın danışmanı Alper Ergez’in ortaklığı ile ‘’Dergi Suare’’ sektörün nabzını tutarak, kaliteli hizmet misyonu ile hareket ederek, izleyicinin ne istediğini bilen sinema ve tv sektörüne hakim güçlü ekibiyle karşınızda olacak.

Sinema haberleri, yeni diziler, tiyatrolar, film galaları, röportajlar, özel haberler ve daha fazlasını ‘’Dergi Suare’’ sosyal medya platformunda bulabileceksiniz.

HABER: ERCAN AYDIN

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 12.04.2023 21:35
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