Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.111,45
ALTIN
1.251,48
DOLAR
19,37
STERLİN
24,13
EURO
21,34
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Devrim Erbil’in Neonist sergisi 30 Nisan’a kadar uzatıldı

İstanbul’da sanata kapılarını açan The Stay Boulevard ev sahipliğindeki resmin şairi Devrim Erbil’in dünyaca ünlü İstanbul eserlerinin yeni serisi Neonist By Devrim Erbil sergisi sanat severlerin yoğun ilgisi nedeniyle 30 Nisan’a kadar görülebilecek.

14 Nisan 2023 Cuma 17:58
0 Okunma
Devrim Erbil’in Neonist sergisi 30 Nisan’a kadar uzatıldı

İSTANBUL- İçinde bulunduğu lokasyonların kültürünü yansıtan mimari yapılara değer katarak yaşam stili belirleyen The Stay grubunun en yeni oteli The Stay Boulevard Nişantaşı, 26 Ocak’tan bu yana dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in Neonist by Devrim Erbil sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının en geniş NFT kolleksiyonunu orijinal, giclee ve limtli seri eserleri ile birlikte sanatseverlerle buluşturan ve Renko London organizasyonu, Renk Erbil küratörlüğünde, Erbil Kare ve The Stay Boulevard Hotel proje ortaklığıyla hayata geçen serginin ziyaret süresi uzatıldı. Sergi sanat severlerin gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle 30 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Neonist by Devrim Erbil sergisi, sanatçının ilk kez Londra’yı resmettiği ‘Londra Bir Rüya Gibi’ eseri ve limitli serilerinin yer aldığı ve Londra’da on binlerce kişi tarafından ziyaret edilen sergisinden sonraki en geniş NFT koleksiyonunu içeriyor. Sergi kapsamında hepsi neon konsept içeren 281 eser ve 321 parça NFT kolleksiyonu sanatseverlerle buluşuyor.

Sergiyi ziyaret edecek sanatseverlere birlikte dijital olarak dünya çapında erişilebilir olan organizasyona iştirak edecek olan katılımcılar, orijinal eselerle birlikte NFT dijital esere www.renkolondon.com adresinden teklif verebiliyor. Serginin “masterpiece” eseri 120 cm/180 cm Neon Istanbul yağlı boya tablosunun NFT versiyonu Amerikalı ünlü dijital sanatçı Silly Gabe ve Devrim Erbil’in ortak çalışmasıyla üretiliyor. Daha önce London Like A Dream eserinde de birlikte çalışan iki ünlü sanatçı Londra sonrasında İstanbul konseptinde yeni bir calışmaya imza atıyor.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Devrim Erbilin Neonist Sergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Üniversitesi, Yılın En’lerine ödüllerini takdim etti
Galatasaray Üniversitesi, Yılın En’lerine ödüllerini takdim etti
AKM Çocuk Sanat Festivali 17 Nisan’da başlıyor
AKM Çocuk Sanat Festivali 17 Nisan’da başlıyor
Yüz Akımız 100 Kadın” kitabın lansımanı yapıldı
Yüz Akımız 100 Kadın” kitabın lansımanı yapıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans