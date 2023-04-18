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Dijital müzik platformları Musixen ve fizy el ele

Dijital müzik tüketiminin penetrasyonundaki ve akıllı cihazların kullanımındaki artışla hızla büyüyen stream müzik pazarının Türkiye merkezli iki önemli oyuncusu Musixen ve fizy güçlerini birleştirdi.

18 Nisan 2023 Salı 10:39
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Dijital müzik platformları Musixen ve fizy el ele

İSTANBUL- Günümüzde küresel müzik pazarının en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturan  stream müzik, değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte zengin, farklı, alternatif içeriklerle popülerliğini giderek artırıyor.  2021'de 29,45 milyar ABD doları değerindeki küresel  stream müzik pazarının 2030'a kadar %14,7'lik bileşik yıllık oran ile büyümesi beklenirken, pazarın oyuncuları arasında iş birlikleri oluşmaya devam ediyor. Pazarın büyümesine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen iş birliklerinin son örneği  ise Türkiye'de önde gelen dijital müzik platformları Musixen ve fizy. Milyonlarca yerli ve yabancı şarkı kapasitesi, her moda uygun müzik, yüksek ses kalitesi, kullanıcı dostu yapı ve sade tasarım gibi nitelikleriyle bilinen iki müzik devi; markalar arası iş birliği kapsamında kullanıcılar, müzisyenler, yayınlar ve platformlar arası etkileşimi  artırmaya yönelik aksiyonlar alacaklar.  Nisan 2023’te el ele veren iki platform arasındaki iş birliği, organik kitle iletişimi yaratmaya yönelik cesur ve yenilikçi bir adım. 

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 18.04.2023 11:11
Anahtar Kelimeler:
Musixen Ve Fizy
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