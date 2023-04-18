Dijital müzik platformları Musixen ve fizy el ele

İSTANBUL- Günümüzde küresel müzik pazarının en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturan stream müzik, değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte zengin, farklı, alternatif içeriklerle popülerliğini giderek artırıyor. 2021'de 29,45 milyar ABD doları değerindeki küresel stream müzik pazarının 2030'a kadar %14,7'lik bileşik yıllık oran ile büyümesi beklenirken, pazarın oyuncuları arasında iş birlikleri oluşmaya devam ediyor. Pazarın büyümesine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen iş birliklerinin son örneği ise Türkiye'de önde gelen dijital müzik platformları Musixen ve fizy. Milyonlarca yerli ve yabancı şarkı kapasitesi, her moda uygun müzik, yüksek ses kalitesi, kullanıcı dostu yapı ve sade tasarım gibi nitelikleriyle bilinen iki müzik devi; markalar arası iş birliği kapsamında kullanıcılar, müzisyenler, yayınlar ve platformlar arası etkileşimi artırmaya yönelik aksiyonlar alacaklar. Nisan 2023’te el ele veren iki platform arasındaki iş birliği, organik kitle iletişimi yaratmaya yönelik cesur ve yenilikçi bir adım.

HABER: ERCAN AYDIN