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"Dijitale Kalpten Bağlı Aile" kitabı Millet Kütüphanesi'nde tanıtıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde "Dijitale Kalpten Bağlı Aile" kitabının tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde yapıldı.

13 Nisan 2023 Perşembe 15:00
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"Dijitale Kalpten Bağlı Aile" kitabı Millet Kütüphanesi'nde tanıtıldı

ANKARA AA- Programda konuşan RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, RTÜK olarak her platformda çocukların kırmızı çizgileri olduğunu dile getirdiklerini vurguladı.

Kurul olarak çocukların ve gençlerin fiziksel, ruhsal ve ahlaki gelişimlerini olumsuz etkileyecek yayınlar başta olmak üzere her türlü hassasiyeti gözettiklerini belirten Uslu, "Kamuoyunda bizlerin sürekli ceza veren bir kurum gibi lanse edilmenin aksine, daha çok düzenleme faaliyetleriyle çocuklarımızı, gençlerimizi medyada korumak, korunmaya muhtaç olan kesimleri korumak için elimizden gelen çalışmaları yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Uslu, RTÜK olarak "Akıllı İşaretler" ve "İyi Uykular Çocuklar" gibi projeler başta olmak üzere çocuklar ve gençlerin korunması için birçok çalışmaya imza attıklarını hatırlattı.

"Dijitale Kalpten Bağlı Aile" kitabının ebeveynlerin, medya sektörünün, bu alana kafa yoran akademisyenlerin çalışmalarına ışık tutacağını belirten Uslu, "Kurum olarak bu eserin bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Basım ve dağıtımında RTÜK'ün de rol alacağı kitabımızda sadece çocukların değil, ebeveynlerin de dijital dünyaya ayak uydurmaları gerektiğine dair önemli tespitler var." ifadelerini kullandı.

Bir ebeveyn olarak çocukların medyayı kullanma becerileri konusunda her gün şaşkınlık yaşadığını dile getiren Uslu, şöyle devam etti:

"Anne, babalar olarak dijitali, çocuklardan daha iyi takip edebilecek, dijitallere daha yoğun vakıf olabilecek yeterli bilgileri barındırmamız gerekiyor. Bu bağlamda bu kitapların, değerli eserlerin ebeveynlere önemli yol gösterici bir rehber olacağı kanaatindeyim."

Uslu, RTÜK tarafından basılacak kitabın 81 ildeki üniversitelere, okullara ve halk kütüphanelerine ücretsiz ulaştırılacağını bildirdi.

Ayrıca basılan kitap ve eklerinde, "KTO Karatay Üniversitesi ve RTÜK işbirliği ile hazırlanmıştır. Para ile satılamaz." ibaresi yer alacak.

Kitap ebeveynler için yol haritası niteliğinde

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Dijitale Kalpten Bağlı Aile kitabının ebeveynler için adeta bir yol haritası niteliğinde olduğunu belirtti.

Kitabın, ebeveynlere, çocukların dijital dünyada tutarlı, sağlıklı ve dengeli bir ilişki geliştirmelerine yardımcı olabilecek stratejiler sunacağını dile getiren Ortaç, kitabın çocuklara ulaştırılması için oldukça çaba harcayacaklarını söyledi.

Dijitale Kalpten Bağlı Aile Kitabı'nın Editörü Dr. Nabat Garakhanova ise kitabın 2 senelik bir emeğin sonucu olduğunu kaydetti.

AA

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