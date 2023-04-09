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Doğanın rehberliğinde insanın özüne yolculuk

Türkiye’nin ilk vahşi yaşam fotoğrafçısı Süha Derbent ile Afrika’ya uzanan bir yolculuğun kapıları 12 Nisan’da Maximum Uniq Hall’de sanatseverlere açılıyor.

09 Nisan 2023 Pazar 16:10
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Doğanın rehberliğinde insanın özüne yolculuk

İSTANBUL- İskandinavya’dan Madagaskar’a, Sri Lanka’dan Kanada’ya kadar 80’i aşkın ülkede mesleğini icra eden Derbent, Afrika doğasını ve orada yaşayan insanların anlarını kaydettiği karelerini “Harmoni” sergisinde bir araya getiriyor. Hülya Şekercioğlu’nun küratörlüğündeki sergide usta fotoğrafçı insan ve doğa arasındaki ilişkiyi ele alıyor 

İlk Türk vahşi yaşam fotoğrafçısı olan Derbent’in kişisel arşivinde iki milyondan fazla fotoğraf yer alıyor. Fotoğraflarında bazen renklerin çarpıcı gücünü bazense bir ifadeyi güçlü kılan unsurları ön plana çıkaran sanatçı, ortaya etkileyici işler koyuyor. Bu etkileyici Afrika yolculuğuna 19 Mayıs tarihine kadar davetlisiniz. 

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Afrikaya Uzanan Bir Yolculuğun Kapıları
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