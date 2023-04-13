Dolunay Masalcıları'nın izinde

İSTANBUL- Kurmaca ile gerçeği, üç ayrı zaman diliminde geçen nefes kesici bir serüvende buluşturan yazar; okurları masalların ışığında yıkanmaya, ortak kültür mirasımıza sahip çıkmaya ve iyiliğe uzanan gizli geçitlerin sırrını keşfetmeye çağırıyor.



Kadim kent İzmir'in şah damarından beslenen eser, uygarlığın bir döngü olduğuna dikkat çekiyor; tarihin tozlu sayfalarının, dünyayı hükmetme hırsıyla yakıp yıkan nice açgözlü insanı yazdığını hatırlatıyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL