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Dolunay Masalcıları'nın izinde

Mavisel Yener, Tudem Edebiyat Birincilik Ödüllü romanı Mavi Zamanlar'ın okurla buluşmasının 20. yıl dönümünü, Gizli Geçitleri Bulmanın Yolları isimli sürpriz devam kitabıyla taçlandırıyor.

13 Nisan 2023 Perşembe 18:58
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Dolunay Masalcıları'nın izinde

İSTANBUL- Kurmaca ile gerçeği, üç ayrı zaman diliminde geçen nefes kesici bir serüvende buluşturan yazar; okurları masalların ışığında yıkanmaya, ortak kültür mirasımıza sahip çıkmaya ve iyiliğe uzanan gizli geçitlerin sırrını keşfetmeye çağırıyor.

Kadim kent İzmir'in şah damarından beslenen eser, uygarlığın bir döngü olduğuna dikkat çekiyor; tarihin tozlu sayfalarının, dünyayı hükmetme hırsıyla yakıp yıkan nice açgözlü insanı yazdığını hatırlatıyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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