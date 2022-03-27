Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.175,51
ALTIN
933,90
DOLAR
14,83
STERLİN
19,59
EURO
16,31
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık ticarethaneler
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık...
Piri Reis Üniversitesi 51 Öğretim Elemanı alacak
Piri Reis Üniversitesi 51...
Kocaeli'de 22 adet daire satışa çıktı
Kocaeli'de 22 adet daire...
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi...

Dünya Tiyatro Günü'de sanat için engelleri aştılar

ZONGULDAK’ta 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe engelli oyuncular damga vurdu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Mart 2022 Pazar 17:56
Dünya Tiyatro Günü'de sanat için engelleri aştılar

ZONGULDAK (DHA)
Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında, Zonguldak Belediyesi tarafından Amatör Tiyatrolar Şenliği düzenlendi. Şenliğe çok sayıda yerel tiyatro topluluğu katıldı. Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan Madenci Anıtı’nda toplanan sanatseverler valilik önüne yürüdü. Farklı tiyatro topluluklarına mensup oyuncular kostümleriyle katılırken, zihinsel ve fiziksel engeli bulunan Zübeyde Dinçer (33), tekerlekli sandalyesiyle kortejin önünde yer aldı. Ortopedik engeli bulunan Sedat Kadam (53) ise bastonuyla yürüyüşe katıldı.

ENGELLERİ AŞTILAR

5 yıldır özel bir tiyatro okulu ile birlikte sahne alan Sedat Kadam, Kilimli ilçesinden gelerek yürüyüşe katıldı. Bastonundan destek alarak yaklaşık 500 metreden fazla yürüyen Kadam, “Yoruldum ama değdi. Çok hoşuma gitti. Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. İnşallah bir başka engelli arkadaşım görmüştür, benim gibi yapabilir. Ben yaptım, başardım” dedi.

Zübeyde Dinçer de, “Yürüyüşe katıldım çok mutluyum” diye konuştu. Engelli oyuncuların azmi ise etkinliğe katılanların beğenisini topladı.

Zonguldak Belediyesi’nden yapılan duyuruda ise 27 Mart’tan 1 Nisan’a kadar farklı günlerde sergilenecek tiyatro oyunlarının ücretsiz olacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZONGULDAKtaDünya Tiyatro GünüSanat IçinEngelleri AştılarYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI YEMEKLİ ÖDÜL TÖREN YERİ ve TARİHİ JÜRİ BAŞKANI NİHAT İLİKCİOĞLU AÇIKLADI
2022 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI YEMEKLİ ÖDÜL TÖREN YERİ ve TARİHİ JÜRİ BAŞKANI NİHAT İLİKCİOĞLU AÇIKLADI
Hüsamettin Koçan’ın ‘Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri’ sergisi açıldı
Hüsamettin Koçan’ın ‘Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri’ sergisi açıldı
ŞAHİN ANKARA KİTAP FUARINA İŞTİRAK EDECEK
ŞAHİN ANKARA KİTAP FUARINA İŞTİRAK EDECEK
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans