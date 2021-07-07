Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 37
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1389.77
ALTIN
503.23
DOLAR
8.6850
STERLİN
11.9993
EURO
10.2726
Hatay EXPO alanındaki işyeri ve sosyo kültürel alanlar kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu ilan...
Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programları İlanı
Trakya Kalkınma Ajansı Teknik...
Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak
Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli...
59 Akademik Personel Alınacak 
59 Akademik Personel Alınacak 

DÜNYACA ÜNLÜ BESTECİ VE PİYANİST FAZIL SAY UZUN BİR ARADAN SONRA İLK KEZ İSTANBUL’DA MAXIMUM UNİQ AÇIKHAVA’DA

01 Temmuz’da kapılarını açan “Maximum Uniq Açıkhava”, 14 Temmuz’da başlayacak olan “BKM Yaz Etkinlikleri” kapsamında açıkladığı takvim ile İstanbulluların en yeni ve en cazip buluşma noktası olacağını kesinleştirdi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:50
0 Okunma
DÜNYACA ÜNLÜ BESTECİ VE PİYANİST FAZIL SAY UZUN BİR ARADAN SONRA İLK KEZ İSTANBUL’DA MAXIMUM UNİQ AÇIKHAVA’DA

HABER: DİNÇER KARACALAR

Konser, tiyatro, stand-up gösterileri ve sinema programları ile dopdolu bir programa sahip olan “Maximum Uniq Açıkhava”, 24 Temmuz’da çok özel bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!

İSTANBUL’DA İLK KONSER

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say uzun bir aradan sonra ilk kez İstanbul'da yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Açıkladığı uluslararası turne takviminin ilk sırasında yer alan ve bir buçuk yılın ardından ilk kez 24 Temmuz'da “Maximum Uniq Açıkhava”da yeni ve özel bir repertuvarla sahne alacak olan Fazıl Say, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Fazıl Say KonserMAXIMUM UNIQ AÇIKHAVABkm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sümela’da fresklere sızan suya önlem
Sümela’da fresklere sızan suya önlem
Gelibolu Mevlevihanesi'nin 400'üncü kuruluş yılına semalı kutlama
Gelibolu Mevlevihanesi'nin 400'üncü kuruluş yılına semalı kutlama
Burçtaki tarihi kitabe düşmek üzere
Burçtaki tarihi kitabe düşmek üzere
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans