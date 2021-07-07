DÜNYACA ÜNLÜ BESTECİ VE PİYANİST FAZIL SAY UZUN BİR ARADAN SONRA İLK KEZ İSTANBUL’DA MAXIMUM UNİQ AÇIKHAVA’DA

HABER: DİNÇER KARACALAR

Konser, tiyatro, stand-up gösterileri ve sinema programları ile dopdolu bir programa sahip olan “Maximum Uniq Açıkhava”, 24 Temmuz’da çok özel bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!

İSTANBUL’DA İLK KONSER

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say uzun bir aradan sonra ilk kez İstanbul'da yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Açıkladığı uluslararası turne takviminin ilk sırasında yer alan ve bir buçuk yılın ardından ilk kez 24 Temmuz'da “Maximum Uniq Açıkhava”da yeni ve özel bir repertuvarla sahne alacak olan Fazıl Say, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.